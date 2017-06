SASSNITZ/GREIFSWALD (dpa-AFX) - Das Welterbe und die Wirtschaft führen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag in ihren Wahlkreis an der Ostseeküste.



Auf der Insel Rügen eröffnet die Kanzlerin am Vormittag (11.00 Uhr) das Unesco-Welterbeforum inmitten des als Naturerbe geschützten Buchenwaldes. Am Mittag (13.00 Uhr) wird sie in Greifswald mit Vertretern der norddeutschen Wirtschaft zusammenkommen. Dieses Treffen unter dem Motto "Hanse 4.0" ist eine Veranstaltung der IHK Nord, in der zwölf norddeutsche Industrie- und Handelskammern zusammengeschlossen sind./mrt/DP/zb