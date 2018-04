Bundeskanzlerin Merkel eröffnet ILA 2018 / Deutsch-französische Zusammenarbeit im Mittelpunkt des Eröffnungsrundgangs (FOTO)

Berlin (ots) -Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hat die deutsch-französischeZusammenarbeit in der Luft- und Raumfahrt in den Mittelpunkt ihrerRede zur Eröffnung der ILA Berlin 2018 gestellt. "Die ILA 2018 istnicht nur eine Innovationsschau, sie ist auch eineKooperationsschau", sagte die Kanzlerin, bevor sie das blaue Band zumMesseauftakt durchschnitt. Die ILA stehe "geradezu als Symbol für dieenge und erfolgreiche Kooperation mit dem Partnerland Frankreich".Die Kanzlerin zeigte sich sicher, dass dank derdeutsch-französischen Partnerschaft mit den vielen Kooperationen beider Verteidigungspolitik auch die europäische Verteidigungsunion"mehr und mehr mit Leben erfüllt" werde. Sie hob besonders dieZulieferindustrie hervor, die in diesem Jahr fast ein Drittel derAussteller ausmacht. "Gerade sie zeigt auf der ILA ihre Fähigkeit zurInnovation, sowohl bei alternativen Treibstoffen, bei effizientenTriebwerkstechniken und bei digitalen Elementen wie zum Beispiel dem3D-Druck."Die Faszination der Raumfahrt wiederum werde in jüngster Zeit vorallem durch "unseren Astronauten Alexander Gerst" verkörpert. Mankönne sagen, "es lohnt sich für ihn langsam, auf der InternationalenRaumstation ISS einen Zweitwohnsitz anzumelden, denn in Kürze wird erdort sogar das Kommando übernehmen", scherzte die Kanzlerin. AnfangJuni bricht Gerst zu seinem zweiten Aufenthalt auf der ISS auf. Aufihrem Rundgang über das Ausstellungsgelände besuchte Merkel dieRaumfahrthalle, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dieLiebherr Aerospace GmbH, MTU Aero Engines AG, Rolls-Royce, Diehl,Airbus sowie Stände des französischen Branchenverbandes GIFAS, derBundeswehr und der US-Streitkräfte.Pressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallStellv. PressesprecherPR ManagerMessedamm 2214055 BerlinTel.: +4930 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell