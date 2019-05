Bundeskanzlerin Merkel besucht NATO-Speerspitze

Munster/Niedersachsen (ots) -Am 20. Mai besucht Bundeskanzlerin Angela Merkel diePanzerlehrbrigade 9, die den Kern der Very High Readiness Joint TaskForce Land 2019 (VJTF (L) 2019), der NATO-Speerspitze, stellt.Bei einer dynamischen Vorführung stellen rund 400 Soldatinnen undSoldaten, Angehörige des Heeres, gemeinsam mit den Kameraden derStreitkräftebasis, des Sanitätsdienstes, des Kommandos Cyber- undInformationsraum, der Luftwaffe und der Marine ihre Fähigkeiten unddas derzeitige Material der NATO-Speerspitze vor.Im Anschluss werden einzelne Waffensysteme, Fahrzeuge und diepersönliche Ausrüstung erläutert. Dabei erhält die Bundeskanzlerinauch einen Einblick in die geplante Modernisierung im Hinblick aufdie VJTF (L) 2023, besonders auf die Verbesserungen derFührungsfähigkeit durch die Digitalisierung der Landstreitkräfte.Seit Anfang 2019 hat die Bundeswehr mit der Panzerlehrbrigade 9den Auftrag übernommen, den Anteil der Landstreitkräfte der VJTF (L)2019 zu stellen. In dem multinationalen Verband dienen Soldaten ausneun Nationen - Deutschland, Norwegen, den Niederlanden, Frankreich,Belgien, Luxemburg, Litauen, Lettland und Tschechien.Der Auftrag erfordert dauerhaft verfügbares Material. Für 2019konnte dies in einer gemeinsamen Kraftanstrengung des gesamten Heereserreicht werden. Ziel des Heeres ist es, dass diePanzergrenadierbrigade 37, welche die nächste VJTF(L) im Jahr 2023führt, den Auftrag aus sich heraus mit eigenem Material erfüllenkann.Wir laden Sie hiermit herzlich zu diesem Pressetermin ein.Mehr Informationen finden Sie in der Pressemitteilung.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0) 3341 / 58 - 1523Fax: +49 (0) 3341 / 58 - 1519E-Mail:kdohpizhpresse@bundeswehr.orgwww.deutschesheer.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell