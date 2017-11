Bundeskanzlerin Angela Merkel kuscht vor den Autokonzernen - Diesel-Fahrverbote nach dem gescheiterten Diesel-Gipfel noch wahrscheinlicher

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe kritisiert, dass keine dervorgestellten Maßnahmen für "Saubere Luft" geeignet ist, die Luft inden über 60 Städten, die besonders mit dem DieselabgasgiftStickstoffdioxid belastet sind, noch in 2018 sauber zu bekommen -Autoindustrie wird weiterhin nur ganz sanft kritisiert und nicht indie Pflicht genommen, die neun Millionen schmutzigen Euro 5 + 6Diesel-Pkw technisch nachzurüstenDie heute vorgestellten Ergebnisse des zweiten Diesel-Gipfelszwischen Angela Merkel und den Vertretern der Kommunen bewertetJürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH):"Auch der dritte Diesel-Gipfel der Bundesregierung innerhalb vonnur drei Monaten ist inhaltlich gescheitert. Die Hoffnungen auf eineverbindliche technische Nachrüstung aller neun MillionenBestands-Diesel-Pkw wurden ebenso wenig erfüllt wie die dringendnotwendige 'Blaue Plakette' zur Kennzeichnung von Fahrzeugen, die dieEuro 6 Abgasgrenzwerte nicht nur im Labor, sondern auf der Straßeeinhalten. Damit ist die Autokanzlerin an ihrem eigenen Anspruchgescheitert, vor der Grundsatzentscheidung desBundesverwaltungsgerichts in Leipzig am 22. Februar 2018 es deninsgesamt 90 betroffenen Städten zu ermöglichen, die Luftqualitätdurch kurzfristig wirksame Maßnahmen schnellstmöglich so zuverbessern, dass in 2018 die NO2-Luftqualitätsgrenzwerte der EUerfüllt werden.Die Kanzlerin setzt weiterhin auf freiwillige Appelle an dieAutokonzerne statt, wie es Frankreich vormacht, Strafzahlungen inMilliardenhöhe zu fordern. Sie begnügt sich mit im Sommer kaum und imWinterhalbjahr völlig unwirksamen Software-Updates bei einem kleinenTeil der schmutzigen Diesel. Und 500 Millionen Euro für digitaleVerkehrsleitsysteme machen die Luft ebenso wenig sauber wie 350Millionen Euro für Elektrobusse, die serientauglich erst in drei bisfünf Jahren zu erwarten sind. Und mit den verbliebenen 150 MillionenEuro für die technische Nachrüstung von Stadtbussen kann nur einkleiner Teil der Busflotte wirkungsvoll nachgerüstet werden.Was wir heute von der Bundesregierung präsentiert bekommen haben,ist nichts als heiße Luft und ein weiterer Versuch, die Autokonzernezu Lasten der betrogenen Autokäufer zu schonen. Leidtragende sindaber vor allem die Menschen, die weiterhin die giftigen Diesel-Abgaseeinatmen müssen und krank werden oder gar vorzeitig sterben.Diesel-Fahrverbote werden mit den heute vorgestellten Ergebnissenwahrscheinlicher. Die Richter sehen, dass auch eine Bundesregierunges nach drei Diesel-Gipfeln nicht wagt, gegen den Widerstand derAutokonzerne die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die geeignetsind, noch in 2018 für 'Saubere Luft' in unseren Städten zu sorgen."Am 22. Februar 2018 verhandelt das Bundesverwaltungsgericht überdie Sprungrevision des Landes Nordrhein-Westfalen in der von der DUHgewonnenen Klage zur Zulässigkeit von Diesel-Fahrverboten.