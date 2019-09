Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht Ford-Stand auf IAA (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -- Ford-Werke-Chef Gunnar Herrmann hat Bundeskanzlerin AngelaMerkel anlässlich der Eröffnung der InternationalenAutomobilausstellung (IAA) auf dem Ford-Stand begrüßt und ihr denneuen Ford Kuga präsentiert, der in drei verschiedenenHybrid-Antriebsarten in den Markt kommen wird.- Herrmann gab einen kurzen Ausblick auf dieElektrifizierungsstrategie des Kölner Autoherstellers: Sämtliche 18auf der IAA ausgestellten Ford-Modellvarianten sind mitelektrifizierten Antrieben ausgestattet- Bis 2022 investiert Ford 11,5 Milliarden US-Dollar in dieElektrifizierung seiner Flotte: Mehr als 50 Prozent aller verkauftenFord-Fahrzeuge in Europa sollen dann bereits mit einer derverschiedenen elektrifizierten Antriebsformen versehen seinBundeskanzlerin Angela Merkel hat sich am Donnerstag auf der IAAbei ihrem Besuch auf dem Ford-Stand über die neuen Modelle und diekünftige Ausrichtung des Kölner Autoherstellers informiert.Ford-Werke-Chef Gunnar Herrmann zeigte der Bundeskanzlerin den neuenFord Kuga und gab Merkel einen kurzen Ausblick auf dieElektrifizierungsstrategie des Unternehmens. Die dritte Generationdes Ford Kuga, eines der beliebtesten SUVs Deutschlands, wird alserste Ford-Baureihe überhaupt mit gleich drei verschiedenenHybrid-Motorisierungen angeboten. Kuga-Kunden können künftigzusätzlich zu Varianten mit konventionellem Antrieb zwischenEcoBoost-Mild-Hybrid, Vollhybrid und Plug-In-Hybrid wählen.Ford setzt in Frankfurt ein deutliches Zeichen in SachenE-Mobilität. Alle 18 Modellvarianten, die der Autohersteller aufseinem IAA-Stand sowie in der sogenannten E-Launch im Außenbereichpräsentiert, sind mit elektrifizierten Antrieben ausgestattet. Zusehen sind das ganz neue Lifestyle-SUV-Modell Ford Puma, dessenVorverkauf mit der IAA startet, sowie der Ford Fiesta und Ford Focusjeweils als EcoBoost-Mild-Hybrid-Versionen, der Ford Mondeo Turnierin der neuen Vollhybrid-Version sowie als brandneuePlug-In-Hybrid-Modelle (PHEV) der Ford Kuga, der Ford Tourneo Customund der Ford Explorer. Die drei PHEV-Modelle kommen alle bis Ende2019 in die Verkaufsräume der Ford-Händler und fahren bis zu 55Kilometer (Ford Kuga), 50 Kilometer (Ford Tourneo Custom)beziehungsweise 44 Kilometer (Ford Explorer) rein elektrisch."Wir freuen uns natürlich sehr über den Besuch von Angela Merkel.Es ist eine gute Gelegenheit, der Kanzlerin über die konsequenteElektrifizierung unserer Fahrzeugflotte zu informieren.", sagteGunnar Herrmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-WerkeGmbH. "Wir bieten unseren Kunden künftig in jeder Baureihe mindestenseine elektrifizierte Antriebsversion an."Bis 2022 wird Ford 11,5 Milliarden US-Dollar in dieElektrifizierung seines Portfolios investieren und bis dahin 40elektrifizierte Modelle auf den Markt bringen. Zudem soll bis Ende2022 mehr als die Hälfte aller in Europa verkauften Ford-Modelle miteinem der verschiedenen E-Antriebe ausgestattet sein. Im nächstenJahr folgt dann ein vom Ford Mustang inspiriertes, reinbatterie-elektrisches SUV-Modell.Kraftstoffverbrauch des Ford Kuga mit Plug-in-Hybrid-Antrieb inl/100 km: 1,2 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 26 g/km*Kraftstoffverbrauch des Ford Kuga mit EcoBlue-Mild-Hybrid-Antriebin l/100 km: 5,0 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 132 g/km*Kraftstoffverbrauch des Ford Kuga mit Hybrid-Antrieb in l/100 km:5,6 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 130 g/km*Kraftstoffverbrauch des Ford Explorer Plug-in-Hybrid in l/100 km:2,9 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 66 g/km*Kraftstoffverbrauch des Ford Fiesta mitEcoBoost-Mild-Hybrid-Antrieb in l/100 km: 4,9 (kombiniert);CO2-Emissionen (kombiniert): 112 g/km*Kraftstoffverbrauch des Ford Focus mitEcoBoost-Mild-Hybrid-Antrieb in l/100 km: 4,7 (kombiniert);CO2-Emissionen (kombiniert): 106 g/km*Kraftstoffverbrauch des Ford Puma EcoBoost Mild-Hybrid in l/100km: 4,5-4,3 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 101-99 g/km*Kraftstoffverbrauch des Ford Tourneo Custom Plug-in-Hybrid inl/100 km: 3,3 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 75 g/km*Kraftstoffverbrauch des Ford Mondeo Hybrid in l/100 km: 4,1(kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 94 g/km*Kraftstoffverbrauch des Ford Mondeo Turnier Hybrid in l/100 km:4,4 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 101 g/km*Kraftstoffverbrauch des noch namenlosen, batterie-elektrischen undvom Ford Mustang inspirierten SUV in l/100 km: Genaue Angaben gibtFord rechtzeitig vor Verkaufsbeginn des neuen Modells bekannt.* Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen: WeitereInformationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellenspezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem"Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und denStromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der anallen Verkaufsstellen und unter http://www.dat.de unentgeltlicherhältlich ist.Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach demweltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure,WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem1. September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus(NEFZ), das vorherige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen derrealistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.