Bundeskanzlerin Angela Merkel im RTL-Townhall-Meeting zum Diesel-Skandal: Bin sauer!

Berlin (ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihrem Ärger überdie Automobilindustrie im Zusammenhang mit dem Diesel-Skandal Luftverschafft: "Ich bin sauer", sagte die Bundeskanzlerin amSonntagnachmittag im Berliner Hauptstadtstudio der RTL-Mediengruppeim Rahmen der Aufzeichnung zu einem Townhall-Meeting, das am Abendausgestrahlt wird. "Leider haben die Automobilunternehmen Lücken beiden Abgastests ausgenutzt. Es war, wie ich finde, eine unzulässigeAusnutzung der Lücken in den Abgastests. Die Automobilindustrie hatetwas gemacht, was die Gefahr in sich birgt, dass die deutscheAutomobilindustrie, die weltweit anerkannt ist, einen nicht zuvernachlässigenden Schaden hat. Wir müssen jetzt den Weg finden, dieKunden wieder zufrieden zu stellen, die Automobilindustrie an dieHand zu nehmen und zu verlangen, dass sie so viel wie möglich wiedergutmachen." Merkel erinnerte daran, dass sie selbst vier Jahre langUmweltministerin gewesen sei und versicherte: "Ich habe dass allesmiterlebt, wie die Automobilindustrie zum Teil sagt, was sie allesnicht kann und dass hier hinten rum richtig betrogen wurde. Dass mandie Vorgaben ausgenutzt hat, darüber bin ich sauer."Mit Blick auf die hohe Stickoxid-Belastung in einigen Städtenkündigte die Kanzlerin ein Gipfeltreffen mit den Kommunen am 4.September an. "Unser Ansinnen ist, Fahrverbote vermeiden und damitdas Vertrauen auch ein Stück wieder in den Diesel zurück zu gewinnen,denn wir brauchen den Diesel, um die Klimaschutzvorgaben zuerhalten."Auf die Frage einer alleinerziehenden Mutter, warum sie finanziellschlechter als eine Familie behandelt werde, entgegnete AngelaMerkel: "Wir bewerten die Kinder im Steuerrecht nicht fair. Wirwollen den Freibetrag für jedes Kind auf den des Erwachsenen anhebenbeziehungsweise das Kindergeld in gleichem Maße erhöhen, wenn jemandkeine Steuern zahlt. Das würde die Situation von Alleinerziehendendeutlich verbessern."Einer Flüchtlingshelferin aus Bayern, die Kritik daran übte, dassdort geduldete Flüchtlinge ohne Aufenthaltstitel nicht arbeitenkönnten, versprach die Kanzlerin: "Ich werde dies zum Anlass nehmenund noch einmal mit Horst Seehofer sprechen. Wir haben neulichdarüber gesprochen und ich hatte den Eindruck, dass das Verständnisdafür, dass man, wo Arbeit ist, auch Menschen auch arbeiten lassensoll, gewachsen ist." Merkel zu der Nachfrage derFlüchtlingshelferin, ob das im vergangenen Jahr beschlosseneIntegrationsgesetzt jetzt in allen Bundesländern umgesetzt wird: "Ichwerde mich dafür einsetzen und werde nachfragen in Bayern, ob eswirklich nicht umgesetzt wird."Auf die Frage eines Zuschauers, wie sie bei ihrer Arbeitsbelastungeinen Burnout vermeide, antwortete Angela Merkel: "Ich nehme mir dieZeit, um auch mal zu Kochen, um auch mal eine Wanderung zu machen. AmBerg kann ich dann auch an Politik nicht so richtig denken, weil ichmit meinen Beinen beschäftigt bin."Die von Peter Kloeppel moderierte Sendung "An einem Tisch mitAngela Merkel. Deutschland fragt nach!", in der Bürger ihre Fragen andie Kanzlerin richten konnten, wird am Sonntagabend um 22.15 Uhr beiRTL ausgestrahlt.Zitate sind ohne Sperrfrist zur Veröffentlichung frei. Fotos dazustehen im RTL-Pressezentrum zum Download bereit. n-tv wiederholt dieSendung am Montag, den 21. August, um 23.10 Uhr. Ergänzendanalysieren darin n-tv Politik-Experte Heiner Bremer und ModeratorChristopher Wittich das Gespräch und ordnen die Reaktionen ein.Twitter: #TownhallPressekontakt:Matthias BolhöferRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLKommunikationTelefon: +49 (0221) 4567-4227Fax: 0221 / 4567 4292matthias.bolhoefer@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell