Bundeskanzlerin Angela Merkel im RTL-Townhall-Meeting: Müssen Konflikt mit Türkei auch austragen

Berlin (ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Freilassungdes auf Veranlassung der Türkei in Spanien inhaftierten KölnerSchriftstellers Dogan Akhanli begrüßt und die türkische Regierungdeutlich kritisiert. "Ich bin sehr froh, dass Spanien ihn jetzterstmal wieder freigelassen hat. Das geht nicht, wir dürfen auch dieinternationalen Organisationen wie Interpol nicht für so etwasmissbrauchen", sagte Merkel am Sonntagnachmittag im BerlinerHauptstadtstudio der RTL-Mediengruppe im Rahmen der Aufzeichnung zueinem Townhall-Meeting, das am Abend ausgestrahlt wird. Merkelweiter: "Es ist leider einer von vielen Fälle, deshalb haben wir auchunsere Türkeipolitik massiv verändert und müssen diesen Konflikt auchaustragen. Genauso, wie es völlig unmöglich ist, dass der türkischeStaatspräsident deutsche Staatsbürger, und seien sie auch türkischerAbstammung, auffordert, nicht zur Wahl zu gehen. Ich lade alle ein,hier ihre Stimme abzugeben in einem freien Land." Angesprochen aufeine mögliche Verhängung härterer Sanktionen sagte die Kanzlerinweiter: "Wir müssen uns immer wieder die Schritte vorbehalten. Wirhaben jetzt schon sehr hart reagiert."Die von Peter Kloeppel moderierte Sendung "An einem Tisch mitAngela Merkel. Deutschland fragt nach!", in der Bürger ihre Fragen andie Kanzlerin richten konnten, wird am Sonntagabend um 22.15 Uhr beiRTL ausgestrahlt.Zitate sind ohne Sperrfrist zur Veröffentlichung frei. Fotos dazustehen ab ca. 19.00 Uhr im RTL-Pressezentrum zum Download bereit.n-tv wiederholt die Sendung am Montag, den 21. August um 23.10 Uhr.Ergänzend analysieren darin n-tv Politik-Experte Heiner Bremer undModerator Christopher Wittich das Gespräch und ordnen die Reaktionenein.Twitter: #Townhall