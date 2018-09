Bundeskanzlerin Angela Merkel im RTL-Sommerinterview zu anstehendem Erdogan-Besuch: Miteinander reden wichtig

Köln (ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Donnerstag ineinem RTL-Sommerinterview die Initiative ihres GesundheitsministersJens Spahn zur Organspende ausdrücklich begrüßt. Den Begriff'Spurwechsel' im Zusammenhang mit der Diskussion um einFachkräftezuwanderungsgesetz bezeichnete die Kanzlerin als "grobverwirrend". Mit Blick auf den anstehenden Besuch des türkischenPräsidenten Erdogan wies sie daraufhin, dass Deutschland einstrategisches Interesse daran habe, dass sich die Türkeiwirtschaftlich vernünftig entwickelt. In der syrischen Region Idlibmüsse eine humanitäre Katastrophe verhindert werden. Sie habe darüber"sehr ernsthaft" mit dem russischen Präsidenten Putin gesprochen.Thema Türkei-Politik:Zum anstehenden Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan inDeutschland sagte Merkel gegenüber RTL: "Wir können doch nicht immernur Schwarz und Weiß denken, das ist doch nicht die Realität. Wirhaben in Deutschland drei Millionen türkischstämmige Menschen,dadurch sind wir auf eine besondere Weise verbunden. Wir habenschwere Auseinandersetzungen, und die bleiben auch, über diepolitischen Dinge in der Türkei. Wir haben deutsche Staatsbürger, dienach wie vor im Gefängnis sitzen. Wir werden uns weiterhin um derenFreilassung bemühen. Und wir haben ein strategisches Interesse daran,dass die Türkei sich wirtschaftlich vernünftig entwickelt." Mit Blickauf Syrien, den Irak und den Iran sagte Merkel: Die Türkei ist Teilder NATO. Wir haben vor unseren Haustüren sehr, sehr unsichereGegebenheiten. Da ist eine Brücke, eine Verständigung mit der Türkeiwichtig, da ist das Reden miteinander wichtig. Wir würden nicht inunserem Interesse handeln, im deutschen Interesse, wenn wir uns jetztsozusagen so verhalten, dass die Türkei geschwächt wird. Das schließtaber doch nicht aus, dass wir miteinander reden und auch sagen, wowir unterschiedlicher Meinung sind. Das beharrliche Sprechen hat jaauch dazu geführt, dass einige glücklicherweise jetzt frei sind."Thema Syrien:Mit Blick auf den anhaltenden Bürgerkrieg in Syrien und diedrohende Militär-Offensive der Truppen von Präsident Assad in derRegion Idlib sagte Kanzlerin Merkel im RTL-Sommerinterview, sie habedazu auch Gespräche mit Russlands Präsident Putin und dem türkischenPräsidenten Erdogan geführt. "Das ist eine sehr komplizierteSituation dort." Eine humanitäre Katstrophe müsse unbedingt vermiedenwerden. "Es muss jetzt versucht werden, dass man die radikalen Kräftenatürlich bekämpft, aber die Zivilbevölkerung schützt. Das wird einesehr große, wichtige Aufgabe sein." Auf die Frage, ob sich derrussische Präsident Putin an die Aufforderung halten werde, sagteMerkel: "Ich hoffe es, wir haben jedenfalls sehr ernsthaft darübergesprochen."Thema Organspende:Die Bundeskanzlerin beklagte im RTL-Sommerinterview, die Zahl derOrganspender in Deutschland sei "viel, viel zu gering." Den Vorstoßihres Gesundheitsministers Jens Spahn begrüßte Merkel dabeiausdrücklich: "Ja, ich unterstütze ihn. Ich finde auch richtig, dasswir diese Debatte auch wieder im Deutschen Bundestag führen werden,wo sie auch schon hingehört, dass es dazu auch keinen Fraktionszwanggibt. Das ist etwas, was jeder Mensch für sich entscheiden muss. Ichpersönlich habe große Sympathie für die Widerspruchslösung, also diedoppelte Widerspruchslösung, weil ich dann doch aktiv einmal im Lebendarüber nachdenken muss, ob ich das möchte oder nicht."Thema Fachkräftezuwanderungsgesetz:Kanzlerin Merkel betonte im RTL-Sommerinterview, für die Union seies wichtig, "dass damit auch wirklich ein Arbeitsplatz verbunden ist,also dass man weiß, welchen Arbeitsplatz man einnehmen möchte." Esdürfe keine Gefahr geben, dass "auch Zuwanderung in unsere sozialenSicherungssysteme passiert. Zur Diskussion um den sogenanntenSpurwechsel, der es abgelehnten Asylbewerbern ermöglichen soll, imLand zu bleiben, wenn sie einen Job vorweisen können, sagte Merkel:"Ich finde das Wort grob verwirrend. Das heißt ja, Du musst hierherkommen und wenn Du einen Arbeitsplatz findest, kannst Du hier auchbleiben, egal ob die Gründe, warum Du gekommen bist, mit Hilfe einesSchleusers, eines Schleppers, zu einem dauerhaften Aufenthaltberechtigen. 