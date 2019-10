Bundeskabinett beschließt Erhöhung der Luftverkehrsteuer - Schädlich für den Luftfahrtstandort Deutschland und für den Klimaschutz

Berlin (ots) - Flughafenverband ADV kritisiert die Erhöhung derTicketsteuer, die zur Finanzierung der Mehrwertsteuersenkung derDeutschen Bahn dienen soll. Für den Fachverband ist die Erhöhung derLuftverkehrsabgabe auch in ihrer Intention nicht nachvollziehbar. Sobekennt sich die Luftverkehrsbranche seit Jahren zu ihrerökologischen Verantwortung. Die Flughäfen investieren Milliarden inmodernste ökologische Technologien und haben sich frühzeitig das Zielgesetzt, bis 2050 emissionsfrei zu sein.ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel dazu: "Die noch stärkereAnhebung der Luftverkehrsteuer wird nicht ohne wirtschaftlicheKonsequenzen für den Luftverkehrsstandort Deutschland bleiben. Imharten internationalen Wettbewerb sind solche schwerwiegendenBelastungen der eigenen Industrie eine schwere Hypothek. Auf Kostender Reisenden und Flughäfen wird Konnektivität eingeschränkt."Die ADV mahnt vor den langfristigen Konsequenzen: "Die Folge wirdsein, dass Flugverbindungen gestrichen werden, Privat- unsGeschäftsreisende nicht mehr ihre Reiseziele antreten können. WennAnbindungen verloren gehen, hat dies auch Konsequenzen für unsereBeschäftigten. Der Flughafenverband ADV befürchtet, dass immer mehrdeutsche Flughäfen in die roten Zahlen geraten. Betroffen von derSteuererhöhung sind nicht nur Airlines und Flughäfen, sie trifft auchmit voller Wucht die an den Flughäfen tätigen Unternehmen, dieTourismuswirtschaft und die heimische Wirtschaft, die aufFlugverbindungen angewiesen sind. Mit bis zu 59,- Euro pro Flugticketerhebt Deutschland damit künftig so hohe Flugsteuern, wie kaum einanderes Land in der Welt. Nur in Großbritannien und Australien werdennoch höhere Abgaben eingenommen. In einem globalen Luftverkehrsmarktkönnen solche Abgaben aber nicht immer auf den Flugpreisdraufgeschlagen werden."Luftverkehrsteuer verfehlt zusätzlich Klimaschutz-ZieleBesonders bedauerlich ist, dass die Luftverkehrsteuer auch dieklimapolitischen Ziele nicht unterstützt. Eine zielgerichteteVerwendung der Einnahmen aus der Luftverkehrsteuer für dieEntwicklung nachhaltiger synthetischer Kraftstoffe wäre der richtigeWeg. Damit würden sich die Emissionen senken lassen. "In Zukunft wirdder Luftverkehr hauptsächlich um uns herum, also in Europa und derWelt stattfinden. Dem Klima und der Wirtschaft in unserem Land istdamit definitiv nicht geholfen", betont Beisel.Flughäfen hoffen auf Korrekturen im parlamentarischen VerfahrenAbschließend appelliert der Flughafenverband ADV an dieAbgeordneten des Deutschen Bundestags. Im parlamentarischen Verfahrenmüssen die erforderlichen Korrekturen an der Anhebung derLuftverkehrsteuer vorgenommen werden. Dies betrifft sowohl Umfang alsauch Ausgestaltung der Erhöhung.Pressekontakt:Isabelle B. PoldersFachbereichsleitung Verbandskommunikation / ADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-14Mobil: +49 173 2957558polders@adv.aeroSabine HerlingFachbereichsleitung Verbandskommunikation / ADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-22Mobil: +49 176 10628298herling@adv.aeroOriginal-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen, übermittelt durch news aktuell