Bundeskabinett beginnt Klausur - DGB-Chef fordert mehr Teamgeist

MESEBERG (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist mit ihren Ministern zu einer Klausur in Schloss Meseberg zusammengekommen, um das Arbeitsprogramm der neuen Regierung abzustecken.



Vorbei an Umweltaktivisten, die gegen eine Nachrüstung von Dieselautos mit Steuergeld demonstrierten, fuhren die Kabinettsmitglieder Dienstagmittag am Gästehaus der Regierung vor. Meseberg liegt knapp 70 Kilometer nördlich von Berlin.

Nach heftigen Debatten, die von Innenminister Horst Seehofer (CSU) zum Thema Islam und von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu den Themen Hartz IV und rechtsfreie Zonen in Deutschland losgetreten worden waren, fordert die SPD von Merkel ein Einschwören auf mehr Teamgeist.

"Sie müssen sich jetzt zusammenraufen und mit der Arbeit beginnen", forderte auch DGB-Chef Reiner Hoffmann, der wie der Präsident der Arbeitgeber, Ingo Kramer, als Gast zu der Klausur eingeladen worden war.

Ein Thema wird auch der Bundeshaushalt sein, den Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) rasch aufstellen muss. Erklärtes Ziel ist es, wie stets seit 2014 einen Haushalt ohne neue Schulden ("Schwarze Null") vorzulegen. Der Entwurf soll bis Ende April stehen und bis Anfang Juli vom Bundestag beschlossen werden.

Ziel der Koalition ist es, deutlich mehr Menschen in Arbeit zu bringen, auch durch eine milliardenschwere Offensive mit Lohnzuschüssen und Qualifizierungsmaßnahmen für rund 150 000 Langzeitarbeitslose. Zudem sollen zügig die gesetzlichen Grundlagen für eine Ausweitung des sozialen Wohnungsbaus auf den Weg gebracht werden.

Zur Beratung der internationalen Herausforderungen werden EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Schloss Meseberg erwartet./ir/rm/DP/fba