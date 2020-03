Bundesjustizministerin Lambrecht für neues Sterbehilfe-Gesetz noch in dieser Wahlperiode

Düsseldorf (ots) - Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat sichdafür ausgesprochen, dass die Sterbehilfe noch vor der nächsten Bundestagswahlgesetzlich neu geregelt wird und appellierte an die Bundestagsabgeordneten,tätig zu werden. "Ich halte es für machbar, dass wir noch in dieser Wahlperiodeüber Gruppenanträge im Bundestag Regelungen zum Thema Suizidhilfe schaffen",sagte Lambrecht der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Lambrecht verwiesdarauf, dass Urteil, dem Gesetzgeber ausdrücklich erlaube, die Suizidhilfegesetzlich zu regeln. "Deshalb sind die Abgeordneten des Deutschen Bundestagsjetzt gefordert, eine neue Regelung schaffen. Wie das Thema Suizidhilfegesetzlich geregelt wird, muss eine Gewissensentscheidung frei vonFraktionsdisziplin bleiben." Sie sei "persönlich davon überzeugt, dass derassistierte Suizid keine gesellschaftliche Normalität werden dürfe. "Alte undpflegebedürftige Menschen haben ein Recht auf Pflege, Begleitung und Zuwendung.Sie dürfen keinesfalls das Gefühl haben, dass sie ab einer gewissenPflegebedürftigkeit die Suizidhilfe in Anspruch nehmen müssten", sagte dieJustizministerin. Sie verwies auch auf die Aussagen im Urteil desBundesverfassungsgerichts, wonach die Beihilfe zum Suizid mit Aufklärungs- undWartepflichten, Erlaubnisvorbehalten und dem Verbot besonders gefahrträchtigerFormen der Suizidhilfe versehen werden kann.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4539076OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell