Bundesjustizministerin Barley fordert europäisches Gesetz zur Öffnung von WhatsApp

Hamburg (ots) - Messengerdienste wie WhatsApp sollten "qua Gesetzgezwungen" werden, sich für andere vergleichbare Angebote zu öffnen.Das fordert Katarina Barley, Bundesministerin der Justiz und fürVerbraucherschutz, im Podcast-Interview von ZEIT ONLINE undZEITmagazin. So werde sichergestellt, dass WhatsApp-Nutzer "auch mitden Nutzern von einem anderen Anbieter kommunizieren" könnten, sagtesie weiter. Dafür müsse der Dienst seine Schnittstellen öffnen. Dannkönnten Kunden zu Angeboten wechseln, "die bessereDatenschutzstandards haben, und könnten trotzdem in ihrerWhatsApp-Gruppe bleiben", so Barley. "Das Zauberwort heißtInteroperabilität."Eine solche Regulierung von Messengerdiensten solle "idealerweiseauf europäischer Ebene" erfolgen. "Das ist beim Mobilfunk möglich unddas ist auch bei diesen Systemen möglich", erklärte Barley in derneuen Folge des Podcasts "Alles gesagt?" von ZEIT ONLINE undZEITmagazin. Die Ministerin selbst nutzt WhatsApp wegenDatenschutzbedenken nicht und ist privat auch nicht bei Facebook:"Ich bin da ganz old-fashioned und verschicke SMS."Zum Podcast "Alles gesagt?": http://www.zeit.de/allesgesagt