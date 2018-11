Bundesjustizministerin: Änderungen am Mietspiegel zur Dämpfung des Preisanstiegs

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) will mit neuen Regelungen einen abrupten Anstieg von Mieten in beliebten Wohngegenden verhindern.



"Wir werden den Betrachtungszeitraum bei der ortsüblichen Vergleichsmiete verlängern", sagte die Sozialdemokratin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstag). Der "explosionsartige" Mietenanstieg in der jüngeren Vergangenheit dürfe die Berechnung der Mietspiegel nicht dominieren. "Stattdessen soll die langfristige Entwicklung der Mieten zum Maßstab werden. Dadurch verhindern wir einen abrupten Anstieg der ortsüblichen Vergleichsmiete."

Auf das Vorhaben hatte sich die Bundesregierung schon bei ihrem Wohngipfel im September festgelegt. Danach sollen für Mietspiegel künftig Daten aus den vergangenen sechs Jahren für die Berechnung genutzt werden statt bislang nur vier.

An diesem Donnerstag stimmt der Bundestag über ein anderes Gesetz zum Mieterschutz ab, es soll die umstrittene Mietpreisbremse nachbessern. Mieter müssen danach ab dem kommenden Jahr nach Modernisierungen weniger drastische Aufschläge fürchten. Zudem sollen sie sich einfacher gegen Mietwucher wehren können. Die Mieten vor allem in Ballungsräumen sind in den vergangenen Jahren zum Teil massiv gestiegen.

Kern der Mietbremse ist, dass die Miete bei Neuvermietungen nur in bestimmten Fällen mehr als zehn Prozent über der sogenannten ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf - bei Neubauten, Sanierungen oder wenn die Vormiete ein Jahr vor Beendigung des Mietverhältnisses schon höher lag. Die Mieter sollen nun einfacher erkennen können, warum sie mehr zahlen als Vormieter.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) erwartet, dass die Mieten trotz der geplanten Mietrechtsänderungen weiter steigen. Vorstandsmitglied Stefan Körzell sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", für den DGB sei es nicht nachvollziehbar, warum die Mietpreisbremse so unterschiedlich gehandhabt werde und nur vereinzelt gilt. "Einige Landesregierungen führen die Preisbremse verbindlich für angespannte Wohnlagen ein. In anderen Ländern, etwa in Bayern, müssen die Kommunen einen entsprechenden Antrag stellen, um als angespannte Wohnlage zu gelten."/toz/DP/stk