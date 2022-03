Bundesinnenministerium weiß von 259 980 Ukraine-Flüchtlingen

BERLIN (dpa-AFX) - Seit Beginn des russischen Angriffs vor rund einem Monat hat die Bundespolizei bisher 259 980 Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland erfasst. Das teilte das Bundesinnenministerium am Samstag über Twitter mit. Die tatsächliche Zahl der Geflüchteten ist unbekannt, weil es keine flächendeckenden Grenzkontrollen gibt - sie dürfte deutlich höher liegen. Nicht erfasst wird außerdem, wie viele der Menschen von Deutschland aus weiterreisen in anderen Staaten./hrz/DP/zb