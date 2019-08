Bundesinnenminister spricht bei Berliner Abend des DFV / 11. September: 100 Bundestagsabgeordnete angemeldet / Presseakkreditierung (FOTO)

Berlin (ots) -Bundesinnenminister Horst Seehofer spricht beim 14. Berliner Abendder deutschen Feuerwehren am Mittwoch, 11. September 2019. "Ich freuemich sehr auf den direkten Austausch", sagt Hartmut Ziebs, Präsidentdes Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV). Neben dem Bundesministerhaben mehr als 100 weitere Bundestagsabgeordnete ihre Teilnahme amParlamentarischen Abend des DFV zugesagt. In authentischer Atmosphärestehen Themen wie die Auswirkungen des Klimawandels auf dieFeuerwehren, der ergänzende Katastrophenschutz und der Einsatz vonDrohnen auf dem Programm.350 Feuerwehr-Führungskräfte aus ganz Deutschland sowie Gäste ausVerwaltung und Wirtschaft nutzen die Gesprächsplattform des DeutschenFeuerwehrverbandes in der Regierungsfeuerwache Berlin-Tiergarten.DFV-Präsident Hartmut Ziebs wird die Teilnehmerinnen und Teilnehmergemeinsam mit Berlins Landesbranddirektor Dr. Karsten Homrighausenbegrüßen. Der 14. Berliner Abend wird mit freundlicher Unterstützungvon Mercedes-Benz, T-Mobile und der Berliner Feuerwehr durchgeführt.Hinweise zur PresseakkreditierungVertreterinnen und Vertreter der Medien können nach Akkreditierungan der Veranstaltung teilnehmen:14. Berliner Abend der deutschen Feuerwehren Mittwoch, 11.September 2019, ab 18.30 Uhr (Einlass mit Sicherheitskontrolle ab17.30 Uhr am Presse-Eingang) Feuerwache Berlin-TiergartenElisabeth-Abegg-Straße 2, 10557 Berlin Eine Nachakkreditierung vorOrt ist auf Grund fehlender Kapazitäten nicht möglich!Bitte senden Sie folgende Angaben an darmstaedter@dfv.org:- Name, Vorname- Geburtsdatum, Geburtsort- MediumAkkreditierungsschluss ist Montag, 9. September, 8.00 Uhr.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia DarmstädterTelefon: 030-28 88 48 823Fax: 030-28 88 48 809darmstaedter@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell