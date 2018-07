Bundeshaushalt 2018: NGO-Bündnis fordert klaren Fahrplan zur Erreichung des 0,7-Prozent-Ziels

Berlin (ots) - Am kommenden Freitag verabschiedet der Bundesratden Bundeshaushalt für 2018. Vor dieser Entscheidung debattiert derDeutsche Bundestag am heutigen Nachmittag ein letztes Mal über diediesjährigen Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit. Ein NGO-Bündnisfordert von den Regierungsparteien, ihr Versprechen einzuhalten, 0,7Prozent der nationalen Wirtschaftsleistung für dieses Politikfeldaufzuwenden. Die Koalition aus CDU/CSU und SPD hat dieses Ziel inihrem aktuellen Koalitionsvertrag noch einmal bekräftigt.Kurz vor der Verabschiedung des diesjährigen Haushalts und derVorlage des Haushaltsentwurfs 2019 appellieren dieEntwicklungsorganisationen ONE, Global Citizen, Deutsche StiftungWeltbevölkerung, die Freunde des Globalen Fonds Europa, Oxfam, PlanInternational Deutschland, Save the Children Deutschland und WorldVision Deutschland gemeinsam an die Mitglieder des Bundestages, sichdafür stark zu machen, dass Deutschland seine entwicklungspolitischenVersprechen einhält. Deutschland hat sich bereits vor einem knappenhalben Jahrhundert verpflichtet, 0,7 Prozent desBruttonationaleinkommens (BNE) in Entwicklungszusammenarbeit zuinvestieren. Man spricht hierbei von der sogenannten ODA-Quote(Official Development Assistance). Dieses Ziel wurde von CDU/CSU undSPD explizit im Koalitionsvertrag verankert.Um extreme Armut zu bekämpfen und die nachhaltigenEntwicklungsziele bis 2030 zu erreichen, zu denen Deutschland sichverpflichtet hat, fordern die Entwicklungsorganisationen dieMitglieder des Deutschen Bundestages auf, sich für die folgendensechs Punkte einzusetzen:1. Einen verbindlichen Aufwuchsplan zu präsentieren, wie das0,7-Prozent-Ziel bis zum Jahr 2020 erreicht werden kann.2. Die Einnahmen aus der geplanten Finanztransaktionssteuer inEntwicklungszusammenarbeit zu investieren.3. Die Unterstützung der ärmsten Länder (Least Developed Countries,LDCs), wie international vereinbart, auf mindestens 0,2 Prozentdes Bruttonationaleinkommens (BNE) zu steigern undEntwicklungsgelder dort einzusetzen, wo sie am dringendstengebraucht werden.4. Die Armutsbekämpfung vor Ort in den Mittelpunkt derEntwicklungszusammenarbeit zu stellen.5. Für eine wirksamere Entwicklungszusammenarbeit verstärkt inmultilaterale Initiativen zu investieren.6. Frauen und Mädchen in allen Sektoren derEntwicklungszusammenarbeit stärker zu unterstützen.Die ODA-Quote sinktNachdem die Bundesregierung das 0,7-Prozent-Ziel 2016 auch unterAnrechnung der Kosten für Geflüchtete im Inland zum ersten undeinzigen Mal erreicht hat, entfernt sie sich immer weiter von dieserZielmarke. 2017 sank die ODA-Quote bereits auf 0,66 Prozent und indiesem Jahr auf schätzungsweise 0,58 Prozent. Im Koalitionsvertragwurde explizit festgehalten, dass ein Absinken der ODA-Quote bereits2018 verhindert werden müsse. Doch nach der derzeitigen Finanzplanungvon Finanzminister Olaf Scholz setzt sich der Trend in den kommendenJahren fort. Dies wäre ein klarer Bruch mit den Zielen, die imKoalitionsvertrag festgehalten wurden.Das NGO-Bündnis warnt zudem davor, innenpolitische Diskussionenwie die aktuelle Asyldebatte zu nutzen, um mit EntwicklungsgeldernMigrationspolitik zu betreiben. Entwicklungszusammenarbeit sollte inerster Linie auf den Bedarfen der Menschen in den Partnerländernbasieren und auf langfristige Lösungen ausgerichtet sein. Deutschlandhatte sich 2015 verpflichtet, wesentlich zur Erreichung dernachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen bis 2030beizutragen. Dazu zählen insbesondere die Beseitigung extremer Armutund Hunger, die weltweite Stärkung von Mädchen und Frauen, dergleichberechtigte Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung füralle Menschen auf der Welt sowie die Eindämmung der Klimaerwärmung.ONE ist eine entwicklungspolitische Lobby- undKampagnenorganisation zur Bekämpfung von extremer Armut undvermeidbaren Krankheiten, insbesondere in Afrika. Im Dialog mit derÖffentlichkeit und politischen Entscheidern setzt sich ONE für klugeund effektive Politikansätze und Programme ein, um Aids undvermeidbare Krankheiten zu bekämpfen, Investitionen in Landwirtschaftund Ernährung zu erhöhen und mehr Transparenz bei Maßnahmen zurArmutsbekämpfung zu schaffen. Über 9 Millionen Menschen unterstützendie überparteiliche Arbeit von ONE mit ihrer Stimme. MehrInformationen gibt es auf www.one.org und auf Twitter:@ONEDeutschlandDie Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) ist eine internationaltätige Entwicklungsorganisation. Ziel unserer Arbeit ist es, zurUmsetzung des Menschenrechts auf Familienplanung und zu einerzukunftsfähigen Bevölkerungsentwicklung beizutragen. Jugendliche sinddaher die wichtigste Zielgruppe unserer Projekte. Auf nationaler undinternationaler Ebene nehmen wir Einfluss auf politischeEntscheidungsprozesse in den Bereichen Gesundheit, Familienplanungund Gleichstellung der Geschlechter.Die Freunde des Globalen Fonds Europa engagieren sich im Dialogmit Politik, Medien, der Zivilgesellschaft und Unternehmen in Europafür die Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria. Dabei wirbt derVerein insbesondere für Investitionen der internationalenGemeinschaft zu Gunsten des Globalen Fonds (GFATM). In einem breitenBündnis zahlreicher Partner möchten wir die Ausbreitung dieser dreiverheerenden Epidemien beenden.Global Citizen ist eine internationale Kampagnen-Organisation mitdem Ziel, die extreme Armut weltweit bis zum Jahr 2030 zu beenden.Unterstützt wird die Organisation bei ihrer Arbeit von Millionen vonGlobal Citizens rund um den Globus, die sich für Themen wieGleichberechtigung, Bildung, Ernährungssicherheit und Gesundheitaktiv engagieren. Auf der Plattform globalcitizen.org/de werdenGlobal Citizens täglich über entwicklungspolitische Themen,Nachrichten und Geschichten aus aller Welt informiert und dadurchinspiriert, bei Kampagnen-Aktionen mitzumachen. Oxfam ist eineinternationale Nothilfe- und Entwicklungsorganisation, die weltweitMenschen mobilisiert, um Armut aus eigener Kraft zu überwinden. Dafürarbeiten im Oxfam-Verbund 20 Oxfam-Organisationen Seite an Seite mitrund 3.250 lokalen Partnern in mehr als 90 Ländern. Mehr unterwww.oxfam.dePlan International ist eine religiös und weltanschaulichunabhängige Hilfsorganisation, die sich weltweit für die Chancen undRechte der Kinder engagiert: effizient, transparent, intelligent.Seit 80 Jahren arbeiten wir daran, dass Mädchen und Jungen ein Lebenfrei von Armut, Gewalt und Unrecht führen können. Dabei binden wirKinder in über 70 Ländern aktiv in die Gestaltung der Zukunft ein.Die nachhaltige Gemeindeentwicklung und Verbesserung derLebensumstände in unseren Partnerländern ist unser oberstes Ziel. Wirreagieren schnell auf Notlagen und Naturkatastrophen, die das Lebenvon Kindern bedrohen. Die nachhaltigen Entwicklungsziele derVereinten Nationen bestärken uns in unserem Engagement für dieGleichberechtigung von Mädchen und Frauen. Mit unserer BewegungBecause I am a Girl wollen wir sicherstellen, dass sie überall aufder Welt ihr volles Potenzial entfalten.Save the Children ist als größte unabhängigeKinderrechtsorganisation der Welt in mehr als 120 Ländern tätig. DieSchwerpunkte liegen in den Bereichen Schule und Bildung, Schutz vorAusbeutung und Gewalt sowie Überleben und Gesundheit - auch inKatastrophensituationen. Save the Children setzt sich ein für eineWelt, die die Rechte der Kinder achtet. Eine Welt, in der alle Kindergesund und sicher leben und frei und selbstbestimmt aufwachsenkönnen.World Vision Deutschland e.V. ist ein christliches Hilfswerk mitden Arbeitsschwerpunkten nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit,humanitäre Hilfe und entwicklungspolitische Anwaltschaftsarbeit. ImFinanzjahr 2017 wurden 322 Projekte in 50 Ländern durchgeführt. WorldVision Deutschland ist mit weiteren World Vision-Werken in fast 100Ländern vernetzt. 