Bundesgesundheitsministerium senkt Zusatzbeitrag für 2019 auf 0,9 Prozent: AOK Nordost plant ihren Haushalt damit bereits im 5. Jahr in Folge

Potsdam/Berlin/Schwerin (ots) - Das Bundesgesundheitsministeriumhat den durchschnittlichen Zusatzbeitrag für das Jahr 2019veröffentlicht. Entsprechend der kürzlichen Schätzerkreis-Prognosewird der Zusatzbeitrag um 0,1 Prozentpunkte auf 0,9 Prozent gesenkt.Der Durchschnittsbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherunginklusive des Zusatzbeitrages sinkt somit auf insgesamt 15,5 Prozent.Der Beitragssatz liegt damit wieder auf dem niedrigsten Standseit der Einführung des kassenindividuellen Zusatzbeitrages im Jahr2015 - seither bietet die AOK Nordost ihren Mitgliedern diesengünstigen Beitragssatz von 15,5 Prozent an. Durch dieWiedereinführung der paritätischen Finanzierung des Zusatzbeitrageswerden die Mitglieder der AOK Nordost ab kommenden Januar zusätzlichprofitieren. Der Zusatzbeitrag wird dann wieder zu gleichen Teilenvon Arbeitnehmern und Arbeitgebern bzw. von Rentnern undRentenversicherungsträgern getragen.Wie hoch die kassenindividuellen Zusatzbeiträge der Krankenkassenausfallen, entscheiden die jeweiligen Verwaltungsräte mit demHaushaltsbeschluss. Bei der AOK Nordost wird der Haushaltsplan 2019auf der Sitzung im Dezember beschlossen. AOK-Vorstand Frank Michalaksagt dazu: "Um den Beitragssatz für unsere Mitglieder im 5. Jahr inFolge konstant zu halten, werden wir uns trotz ausgabenintensiverReformvorhaben der Bundesregierung weiterhin für einen stabilenFinanzkurs stark machen. Mit diesem Ziel planen wir aktuell unserenHaushalt. Unsere Mitglieder können sich darauf verlassen: Die AOKNordost wird auch im nächsten Jahr eine der günstigsten undpreisstabilsten Krankenkassen in der Region sein."Pressekontakt:Matthias GabrielPressesprecherAOK Nordost - Die GesundheitskasseTelefon: 0800 265080- 22202*presse@nordost.aok.dehttp://www.aok.de/nordost/presseOriginal-Content von: AOK Nordost, übermittelt durch news aktuell