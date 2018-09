Nürnberg/Berlin (ots) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn willmehr Bürger ermutigen, Herzdruckmassage zu lernen: "Jedes Jahrerleiden etwa 50.000 Menschen außerhalb eines Krankenhauses einenHerz-Kreislauf-Stillstand. Da kommt es auf die ersten Minuten an.Aber umso mehr Herzdruckmassage können, desto mehr Menschenlebenkönnen wir retten", sagte Spahn in einem Interview zur "Woche derWiederbelebung", die an diesem Montag (17. September) beginnt.Mit der Aktionswoche, die seit 2012 vom "Berufsverband DeutscherAnästhesisten" (BDA) und der "Deutschen Gesellschaft fürAnästhesiologie und Intensivmedizin" (DGAI) in Kooperation mit dem"Deutschen Rat für Wiederbelebung" veranstaltet wird, sollen dieBürger aufgefordert werden, bei einem Herz-Kreislauf-Stillstandgrundlegende Maßnahmen wie die Herzdruckmassage auszuführen."Es gibt vor allem eine moralische Verpflichtung jedes Bürgers,mit der Wiederbelebung zu starten", sagt Spahn, der dieSchirmherrschaft über die "Woche der Wiederbelebung" übernommen hat."Auch ich würde mir ja wünschen, wenn ich einenHerz-Kreislauf-Stillstand hätte, dass jemand loslegt, ohne Angst,etwas falsch zu machen. Dafür braucht man vorher aber auch diepraktische Übung."Bei der Herzdruckmassage hat Deutschland im internationalenVergleich großen Nachholbedarf. Wissenschaftliche Untersuchungenbelegen: Während hierzulande nur bei etwa 40 Prozent derReanimationen Laien mit Herzdruckmassage beginnen, sind es zumBeispiel in Dänemark und Irland jeweils mehr als 70 Prozent. Notärzteund Anästhesisten weisen darauf hin, wie wichtig die Maßnahme beiAtem- und Herzstillstand ist. Denn ohne Sauerstoff kann dasmenschliche Gehirn höchstens fünf Minuten überleben. Mit jeder Minuteohne Hilfe werden Behinderung und Tod immer wahrscheinlicher.Dabei ist die Laienreanimation sehr einfach in drei Schrittenumzusetzen: "Prüfen": Den Patienten ansprechen und behutsam rütteln."Rufen": Andere Helfer auf die Situation aufmerksam machen und dieNotrufnummer 112 wählen. Und schließlich "drücken": Den Ballen dereinen Hand auf die Mitte des Brustbeins setzen. Den Ballen deranderen Hand darauf legen. Dann 100-mal pro Minute den Brustkorbmindestens fünf Zentimeter herunterdrücken. Geschulte Helfer sollendie Mund-zu-Mund-Beatmungen im Verhältnis von 30 Herzdruckmassagen zuzwei Beatmungen durchführen.In der Woche der Wiederbelebung vom 17. bis zum 23. September 2018bieten deutschlandweit vor allem Jugendtreffs, Hilfsorganisationen,Fitnessstudios, Krankenhäuser und Feuerwehren insgesamt fast 200Aktionen an, meist Infostände, an denen die Herzdruckmassage gelerntund trainiert werden kann. Ein Überblick über die Aktionswoche unddie Veranstaltungen ist im Internet unter "www.einlebenretten.de" zufinden.Pressekontakt:Dr. med. Christian Hermanns"Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin"(DGAI)Roritzerstraße 2790419 NürnbergE-Mail: presse@dgai-ev.deTelefon: 0171 / 837 87 38Original-Content von: Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI), übermittelt durch news aktuell