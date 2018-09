Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu Besuch im GSK-Grippeimpfstoffwerk in Dresden / Versorgungssicherheit für die Bevölkerung setzt Planungssicherheit für Hersteller voraus (FOTO)

Dresden (ots) -Die Grippesaison steht vor der Tür - Anlass für denBundesgesundheitsminister, sich persönlich über Anforderungen an dieImpfstoffproduktion und Komplexität der Prozesse vor Ort zuinformieren. So stattete er am 4. September demGSK-Grippeimpfstoffwerk in Dresden, das rund 60 Millionen Dosen proJahr in 70 Länder der nördlichen und südlichen Halbkugel liefert,einen Besuch ab. GSK hat bereits Ende August als einer der erstenHersteller mit der Auslieferung seines Grippe-Impfstoffs für diekommende saisonale Grippe-Impfung 2018/2019 begonnen.Neben dem visuellen Einblick in spezifische Produktionsabläufekonnte er auch erfahren, wie komplex sich die weltweite Allokationvon Impfdosen gestaltet, welche Anstrengungen GSK unternehmen und wieverlässlich die Absatzplanung funktionieren muss, um in allen zubeliefernden Ländern global zur Versorgungssicherheit beizutragen.Dr. Peter Schu, Vice President und Werksleiter von GSK Biologicalsin Dresden: "Anders als bei vielen Therapeutika produzieren wir ineinem begrenzten Zeitfenster für die Nordhalbkugel einenVierfach-Grippeimpfstoff, der jedes Jahr praktisch eine Neuzulassungbedeutet und doch nur für eine Saison zur Anwendung kommt. Nur wennwir zuverlässig den Bedarf für den deutschen Markt einplanen können,vermeiden wir eine Versorgungslücke - denn es bleibt weder für GSKnoch für andere Hersteller Zeit nach zu produzieren."Jean-Bernard Siméon, Geschäftsführer GSK Pharma Deutschland,appellierte an den Minister, für Versorgungssicherheit beiImpfstoffen zu sorgen. "Es muss im Sinne der Bürger, die sichschützen wollen, der Politik, der Kassen und der Gesellschaft sein,einen verlässlichen Zugang zu Impfstoffen zu erhalten. Voraussetzunghierfür ist, den wenigen Herstellern, die sowohl bereit als auch inder Lage sind, sich im Impfstoffmarkt zu engagieren, stabilePlanungsgrundlagen zur Sicherung der Lieferfähigkeit zu ermöglichen."Gesundheitsminister Jens Spahn stellte sich auch den Fragen derBelegschaft und erklärte: "Impfungen sind wichtig.Infektionskrankheiten lassen sich dadurch wirksam verhindern. Wirbrauchen daher eine gute und sichere Versorgung mit Impfstoffen. Dazugehören verlässliche Rahmenbedingungen und ein starkerPharma-Standort Deutschland. Der heutige Austausch mit GSK war daherwichtig und informativ.""Made in Germany": GSK produziert in Dresden für den Weltmarkt ImWerk von GSK Biologicals in Dresden wird bereits seit 2013 einviervalenter Grippe-Impfstoff hergestellt. Viervalente Impfstoffeenthalten die Komponenten von vier verschiedenen Grippestämmen, sodass eine breitere Abdeckung aller kursierenden Grippeviren möglichist. GSKs hochinnovativer Produktionsstandort mit etwa 750Mitarbeitern im Herzen der Stadt Dresden stellt Grippe-Impfstoffe fürden Weltmarkt her, die in rund 70 Ländern vertrieben werden - imFrühjahr und Sommer saisonalen Grippe-Impfstoff für dieNordhalbkugel, im Winter für die Südhalbkugel. Das Dresdner Werk mitseiner saisonalen Grippeimpfstoff-Kompetenz ist gleichzeitig einStandort zur Produktion von Impfstoffen, die im Fall einer Pandemiebenötigt werden. Seit der Übernahme des ehemaligen SächsischenSerumwerks durch GSK im Jahr 1992 wurden die Produktionsbereiche fürüber 200 Millionen Euro ausgebaut und modernisiert. GSK verdoppeltedadurch seine Produktionskapazität in Dresden. Seit über 40 Jahrenwird der saisonale Grippe-Impfstoff "Made in Germany" stetigweiterentwickelt und ist seit 2013 gegen vier Influenza-Subtypengerichtet.Pressekontakt:Dr. Anke HeltenSenior PR-ManagerTel.: 089/360 44-8102E-Mail: Anke.A.Helten@gsk.comBettina BrenneckeLeitung Government Affairs, Market Access & CommunicationsTelefon: 0163/3604 025E-Mail: Bettina.B.Brennecke@gsk.comOriginal-Content von: GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell