Bundesgesundheitsminister Gast in Hessens Corona-Kabinettsauschuss

WIESBADEN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nimmt am Dienstag am Treffen des Kabinettsausschusses Corona in Hessen teil.



Das kündigte eine Sprecherin der Wiesbadener Staatskanzlei am Montag an. Anschließend werde Spahn auf einer digitalen Pressekonferenz über seine Erwartungen an das Gespräch mit der Bundeskanzlerin und den Regierungschefs der Länder zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise sprechen. Bereits am Dienstagmorgen besucht Spahn den Angaben zufolge das Uniklinikum Gießen und Marburg. Dort sind Gespräche mit Medizinstudenten, Ärzten und Pflegepersonal geplant./czy/DP/fba