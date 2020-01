Hagen (ots) - Der Bundesgerichtshof hat in einem Beschluss (AZ: VI ZR 175/19)vom 14. Januar 2020 die Nichtzulassungsbeschwerde des Delfintherapievermittlers"dolphin aid" gegen das Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF) zurückgewiesen. Damitwird das Urteil des OLG Köln rechtskräftig.In der Berufung durch "dolphin aid e.V." hatte das Oberlandesgericht Köln (AZ 15U 170/17) am 28.03.2019 weitgehend sämtliche Klageanträge desDelphintherapievermittlers gegen das Hagener Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF)abgewiesen. Das WDSF berichtet umfangreich und kritisch auf seiner Homepage(http://ots.de/qYU2YI) über "dolphin aid".Bei der vom WDSF verwendeten Aussagen handelt es sich um eine korrekteMeinungsäußerung, welche die Geld- und Spendensammelaktion von "dolphin aid"insgesamt kritisch bewertet, so das OLG Köln.Der vorsitzende Richter des LG Köln wies in dem jahrelangen Rechtsstreit daraufhin, dass "dolphin aid" sich Kritik gefallen lassen müsse und dass Inhalte derWDSF-Homepage über den Delfintherapievermittler bewiesen zutreffend seien.Auch dass die Gründerin von "dolphin aid", Kirsten Kuhnert, jahrelang bereitsbezahlte Managerin des Delfintherapiezentrums in Curacao sei, wurde nichtdementiert. Jährlich findet eine Gala im Hotel Intercontinental Düsseldorf durch"dolphin aid" statt, an der etliche Promis und Firmen teilnehmen und eine MengeGeld zusammentragen.In Curacao können die Delfine nicht ohne Betreuung dauerhaft in das offene Meerschwimmen, weil sie in einer Lagune gefangen sind und dort gefüttert werden. Dasist einer von über 20 Kritikpunkten die das WDSF angeführt hat.Pressekontakt:Jürgen OrtmüllerWDSF-Gesellschafter-GeschäftsführerMobil: 0151 24030 952Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF)gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)Möllerstr. 1958119 HagenTelefon +49 / (0)2334 - 919022Telefax +49 / (0)2334 - 919019E-Mail: wds-forum@t-online.deWebseite: www.wdsf.deWikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Wal-_und_Delfinschutz-ForumWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43450/4504139OTS: Journal Society GmbHOriginal-Content von: Journal Society GmbH, übermittelt durch news aktuell