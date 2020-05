Bundesgerichtshof verhandelt erstmals Diesel-Klage gegen VW

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Im Dieselskandal verhandelt der Bundesgerichtshof (BGH) am Dienstag (9.30 Uhr) erstmals über eine Klage gegen den Autobauer VW .



Damit ist der Rechtsstreit über Schadenersatz für manipulierte Dieselfahrzeuge in der höchsten Instanz angekommen. Im konkreten Fall prüft der 6. Zivilsenat des BGH Forderungen eines Klägers aus Rheinland-Pfalz. Der Mann will seinen 2014 gekauften Gebrauchtwagen an Volkswagen zurückgeben und dafür den vollen Preis von rund 31 500 Euro erstattet haben. (Az. VI ZR 252/19)

Das Oberlandesgericht Koblenz hatte Volkswagen zwar wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung zu Schadenersatz verpflichtet, dem Käufer aber nur den Kaufpreis abzüglich einer Nutzungsentschädigung zugesprochen. Gegen das Urteil legten beide Seiten Revision ein. VW hält die Klage für unbegründet. Aus Sicht des Autobauers ist dem Käufer keinerlei Schaden entstanden./eni/DP/nas