Bundesgerichtshof entlastet Verbraucher bei künftigem Stromnetzausbau um Milliarden

Berlin (ots) - Bundesgerichtshof gibt Beschwerde derBundesnetzagentur statt - Deutsche Umwelthilfe begrüßtverbraucherfreundliche Grundsatzentscheidung des obersten deutschenGerichts - Senkung der Renditen für Netzbetreiber muss nichtzurückgenommen werden - Beim geplanten umfangreichen Stromnetzausbauentstehen für die Verbraucher somit weniger Kosten als bisherDer Bundesgerichtshof (BGH) hat heute der Beschwerde derBundesnetzagentur (BNetzA) stattgegeben und entschieden, dass dieSenkung der Eigenkapitalzinssätze für Strom- und Gasnetzbetreiber,die die BNetzA vorgeschlagen hatte, Bestand hat. Damit weist der BGHdie Entscheidung des Oberlandesgerichtes (OLG) in Düsseldorf vom 22.März 2018 zur erneuten Überprüfung der Höhe der Eigenkapitalzinssätzezurück (Az. EnVR 41/18 und EnVR 52/18). Die Deutsche Umwelthilfe(DUH) begrüßt das Grundsatzurteil des BGH, durch das die Verbraucherin den nächsten fünf Jahren um bis zu zwei Milliarden Euro entlastetwerden. Die Empfehlungen der BNetzA zur Senkung der Renditen von 9,05auf 6,91 Prozent für Neu-Investitionen und von 7,14 auf 5,12 Prozentfür Altanlagen bleiben bestehen und gelten von 2019 bis 2023.Dazu Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Seitlangem ist es Stromkunden nicht vermittelbar, dass die Verzinsung fürden Bau von Stromleitungen deutlich höher als die Rendite privatenGelds ist. Der BGH hat mit seiner Entscheidung die Stromkunden uminsgesamt etwa zwei Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahrenentlastet und damit den Verbraucherschutz unterstrichen.Netzbetreiber dürfen nicht - wie bisher - deutlich über demKapitalmarkt liegende Verzinsungen für das Eigenkapital beanspruchen.Statt bisher circa neun Prozent dürfen sie jetzt nur noch 6,9 Prozentfür Neuanlagen veranschlagen."Hintergrund:Die Bundesnetzagentur hatte die Eigenkapitalrendite fürNeu-Investitionen wie dem Netzausbau der Energienetzbetreiberturnusmäßig geprüft und für die Periode von 2019 bis 2023 eineSenkung von 9,05 auf 6,91 Prozent vorgeschlagen. Für Altanlagenbeträgt der neue Satz 5,12 Prozent statt wie bisher 7,14 Prozent. EinGrund für die Senkung sind die derzeit sehr geringen Renditen amKapitalmarkt, die zum Vergleich herangezogen werden. Gegen denVorschlag der Bundesnetzagentur zur Senkung der Eigenkapitalzinssätzehatten 1100 Netzbetreiber eine Klage beim OLG Düsseldorf eingereicht.Das OLG Düsseldorf hat am 22. März 2018 über die Klage entschiedenund die BNetzA verpflichtet, Neuberechnungen anzustellen, da dasRisiko nicht ausreichend berücksichtigt sei. Dagegen hatte die BNetzABeschwerde eingereicht, worüber der BGH am 9. Juli 2019 abschließendentschied.