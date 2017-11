Bundesgericht verkündet Entscheidung zum Kraftwerk Staudinger

LEIPZIG/HANAU (dpa-AFX) - Das Bundesverwaltungsgericht will am Donnerstag (10.00 Uhr) das Urteil zum hessischen Kraftwerk Staudinger nahe der bayerischen Grenze verkünden.



Es geht um zwei Klagen gegen die Nutzung von Mainwasser. Die Deutsche Umwelthilfe hält die Genehmigungen zur Entnahme des Wassers für rechtswidrig (Az.: BVerwG 7 C 25.15 und 26.15). Sie bemängelt unter anderem, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht worden sei. Es sei auch nicht ausreichend berücksichtigt worden, wie stark der Fluss durch das Kohle- und Gaskraftwerk mit Quecksilber belastet werde.

In der Vorinstanz hatte der hessische Verwaltungsgerichtshof die Klagen abgewiesen. Das Bundesverwaltungsgericht hatte am 24. Oktober über den Rechtsstreit verhandelt, eine Entscheidung aber vertagt./vio/hus/DP/tos