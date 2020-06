Bundesforschungsministerin Karliczek informiert sich zu COVID-19 über den aktuellen Stand der Krankenversorgung und laufende Forschungsaktivitäten an der Berliner Charité

Berlin (ots) - Zum Pressestatementanlässlich des Besuchs von Frau Bundesforschungsministerin Karliczekin der Charité - Universitätsmedizin Berlinladen wir Sie herzlich ein:am Mittwoch, 03. Juni 2020, 15:15 UhrVorplatz des Forschungsgebäudes: CharitéCrossOverCharitéplatz 1, 10117 BerlinEingang über: Schumannstraße 21/22(Geländeadresse: Virchowweg 6)Ihre Gesprächspartner sind:- Anja Karliczek Bundesministerin für Bildung und Forschung - Prof. Dr. Heyo K. KroemerVorstandsvorsitzender der Charité - Universitätsmedizin BerlinDie beiden Pressestatements finden im Anschluss an den Besuch von Frau Bundesministerin Karliczek zu den aktuellen Forschungsvorhaben zu COVID-19 an der Charité statt. Sie besucht das Labor von Prof. Dr. Christian Drosten vom Institut für Virologie und von Prof. Dr. Martin Witzenrath von der Klinik mit Schwerpunkt Infektiologie und Pneumologie. Aus Infektionsschutzgesichtspunkten kann der Besuch leider nicht presse-öffentlich stattfinden.Bitte beachten Sie folgende organisatorischen Hinweise:- Wir bitten um vorherige Anmeldung bis Mittwoch, 03. Juni, 10:00 Uhr unter Tel. 030/ 450 570 400 oder per E-Mail unter presse@charite.de. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung zur Vorlage, um Zugang auf den Campus zu erhalten. - Auf dem gesamten Campus der Charité besteht die Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes. Bitte halten Sie den Mindestabstand während des gesamten Termins ein. - Für Kolleginnen und Kollegen, die im Sinne des Social Distancing zu dem Termin nicht persönlich kommen, bieten wir die Möglichkeit, Fragen im Vorfeld des Termins per E-Mail an presse@charite.de zu übermitteln. Wir werden versuchen, diese zu beantworten.Ulrich Scharlack Sprecher des Ministeriums t: +49 30 1857-5050 presse@bmbf.bund.deManuela Zingl Unternehmenssprecherin der Charité t: +49 30 450 570 400 presse@charite.dePressekontakt:Pressestelle BMBFPostanschrift11055 BerlinTel.+49 30 1857-5050Fax+49 30 1857-5551presse@bmbf.bund.de http://www.bmbf.dehttp://www.twitter.com/bmbf_bundhttp://www.facebook.com/bmbf.dehttp://www.instagram.com/bmbf.bundWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/67245/4611660OTS: Bundesministerium für Bildung und ForschungOriginal-Content von: Bundesministerium für Bildung und Forschung, übermittelt durch news aktuell