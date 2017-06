Köln/Berlin (ots) -Für Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sind Solidität undVerantwortung die Grundpfeiler einer europäischen Ordnung, die dieBürger der EU-Staaten überzeugt. "Wenn wir nicht mehr Verlässlichkeitin Europa schaffen, wird es auch nicht mehr Vertrauen geben", warsich der CDU-Politiker beim 20. Internationalen WDR Europaforum am 1.Juni 2017 in Berlin sicher. Sollte aufgrund weltpolitischerVeränderungen Europa mehr Gewicht erhalten, könne man dies nurgemeinsam schultern. Dabei gelte es für Deutschland, mit Augenmaß zuagieren. "Wir können Europa alleine nicht führen - das wäre fürDeutschland ein Desaster und für Europa auch", warnte Schäuble.Andererseits sei er auch häufig amüsiert, "wenn uns andere belehrenwollen, dass sich Deutschland mehr für Europa engagieren müsse: Dasist ziemlicher Unsinn", wandte sich Schäuble gegen entsprechendeVorwürfe.Der Bundesfinanzminister gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass esmittelfristig zu einer stärkeren Verzahnung der Politik dereuropäischen Nationalstaaten komme, etwa in der Wirtschafts- undFinanzpolitik. Schneller müsse es indes bei der Verteidigungspolitikgehen. Angesichts der Ausgaben jedes einzelnen EU-Mitgliedslandes fürVerteidigung "ist das Ergebnis sehr mager. Wir sollten zumindest inRichtung einer europäischen Armee denken", erklärte Schäuble.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationTel. 0221 / 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell