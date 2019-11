Bundesfinanzminister Scholz will Regionalbanken opfern

München (ots) - Der Genossenschaftsverband Bayern (GVB) lehnt den Vorstoß vonBundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zur europäischen Einlagensicherungentschieden ab. "Das, was der Bundesfinanzminister heute über die FinancialTimes als Zielbild für eine Bankenunion vorschlägt, ist Stückwerk", kommentiertGVB-Präsident Jürgen Gros dessen Vorhaben. "Scholz will den letzten Schritt zureuropäischen Einlagensicherung vollziehen, bevor überhaupt zum ersten angesetztist", mahnt Gros. Die von Scholz vorgeschlagenen Maßnahmen zum Risikoabbaureichen nicht als Grundlage aus, um über weitere Schritte zur europäischenEinlagensicherung zu reden.Vorher wäre es notwendig, die Bankbilanzen in Europa von Altlasten zu befreien.In Ländern wie Italien, Griechenland, Portugal und Zypern sind die Risiken nachwie vor sehr hoch. Gros: "Es wäre fatal, mit einer zentralisiertenEU-Einlagensicherung die dortigen Geldhäuser mit gesunden Regionalbankenhierzulande in einen Topf zu werfen."Hinzu kommt: Die Vorschläge des Finanzministers sehen vor,Staatsanleihenportfolios erst ab einer kritischen Größe mit Eigenkapitalabzusichern. Dafür soll den Banken ein Übergangszeitraum von fünf bis siebenJahren eingeräumt werden. "Wer sichere Bankbilanzen will, der muss auch dafürsein, Staatsanleihen bereits ab dem ersten Euro gemäß ihrem Risiko mitEigenkapital zu hinterlegen", betont Gros. Bevor über eine europäischeEinlagensicherung geredet werden kann, seien substanzielle Schritte zurRisikominimierung zu vollziehen. "Scholz dreht die Vorgehensweise um. Er willerst eine europäische Einlagensicherung und dann darauf vertrauen, dass alleBeteiligten ihre Hausaufgaben beim Risikoabbau machen. Das ist naiv", betontGros.Mit seinem Vorhaben stellt sich der Finanzminister gegen bisherige Positionender Bundesregierung zur europäischen Einlagensicherung. "Das schwächtinsbesondere die Regionalbanken in Deutschland", mahnt der GVB-Präsident. "Esist richtig: Wir müssen sicherstellen, dass wir auf der 'internationalen Bühnenicht herumgeschubst werden', wie Scholz sagt. Die deutschen Regionalbanken mitihrer bewährten Institutssicherung für einen vermeintlichen AnsehensgewinnDeutschlands zu opfern, ist aber der falsche Weg."Der Genossenschaftsverband Bayern e.V. (GVB) vertritt seit mehr als 125 Jahrendie Interessen bayerischer Genossenschaften. Zu seinen 1.242 Mitgliedern zählen236 Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie mehr als 1.000 Unternehmen ausBranchen wie Landwirtschaft, Energie, Handel, Handwerk und Dienstleistungen. Siebilden mit rund 50.000 Beschäftigten und 2,9 Millionen Anteilseignern eine dergrößten mittelständischen Wirtschaftsorganisationen im Freistaat. (Stand:31.12.2018)Pressekontakt:Dr. Gerald SchneiderPressesprecherTelefon: +49 89 / 2868 - 3402Telefax: +49 89 / 2868 - 3405E-Mail: presse@gv-bayern.deOriginal-Content von: Genossenschaftsverband Bayern, übermittelt durch news aktuell