Bundesfinanzhof schränkt Grauzone zwischen Gemeinnutz und Kommerz ein

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bundesfinanzhof schränkt die Grauzone zwischen Gemeinnutz und Kommerz im deutschen Vereinsleben ein.



In einer Entscheidung mit weitreichenden Folgen hat das höchste Finanzgericht entschieden, dass das Bistro einer gemeinnützigen Behindertenwerkstatt nicht automatisch Anspruch auf den ermäßigten Umsatzsteuersatz von sieben Prozent hat. Über diesen konkreten Einzelfall hinaus würden nun viele gemeinnützige Einrichtungen prüfen müssen, ob sie für die Umsätze ihrer Zweckbetriebe weiterhin den ermäßigten Steuersatz von sieben Prozent anwenden können, wie der BFH am Donnerstag in München mitteilte.

Das bezieht sich darauf, dass viele gemeinnützige Vereine gleichzeitig kommerzielle Nebengeschäfte betreiben, beispielsweise Läden oder Cafés. Der Fachbegriff im Steuerrecht dafür ist "Zweckbetrieb". Gemeinnützige Vereine sind gegenüber gewinnorientiert arbeitenden Firmen steuerbegünstigt. In der Wirtschaft gibt es jedoch seit Jahren Kritik, dass Vereine zunehmend in kommerzielle Bereiche vorstoßen und dabei auch noch durch Steuervergünstigungen privilegiert sind./cho/DP/men