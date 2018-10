Bundesfinanzhof feiert hundertjähriges Bestehen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Deutschlands höchstes Finanzgericht feiert am Montag (11.00 Uhr) sein hundertjähriges Bestehen. Zu dem Festakt des Bundesfinanzhofs in München wollen unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) anreisen.



Der Bundesfinanzhof ist die höchste Instanz in Deutschland für alle Rechtsstreitigkeiten mit Finanzamt und Zoll. Das Gericht wurde kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs gegründet, damals unter dem Namen Reichsfinanzhof.

In den vergangenen Jahren haben die Richter mehrfach das Bundesfinanzministerium in die Schranken gewiesen. Zuletzt hatte der Bundesfinanzhof im Mai die vom Finanzamt verlangten Nachzahlungszinsen von 0,5 Prozent pro Jahr als realitätsfern und verfassungswidrig kritisiert. Das entspricht einem Zinssatz von sechs Prozent pro Jahr, weit höher als die derzeit im Bankwesen üblichen Zinsen. Nun steht eine Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts an. Im rechnerischen Durchschnitt verlieren die Finanzämter ein knappes Fünftel der Verfahren, die den Bundesfinanzhof erreichen.

Anders als bei den Jubiläen der Vergangenheit wird ein prominenter Gast beim Festakt fehlen: der bayerische Ministerpräsident. Amtsinhaber Markus Söder gibt einer CSU-Vorstandssitzung den Vorzug. Nach sämtlichen Umfragen wird die CSU bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag die absolute Mehrheit verlieren, die Parteispitze will die Strategie für die letzte Wahlkampfwoche diskutieren./cho/DP/jha