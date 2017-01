Bundesfamilienministerin Schwesig auf der IGW 2017 (FOTO)

Berlin (ots) -Die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,Manuela Schwesig, besuchte heute die proppevolle MecklenburgVorpommern-Halle auf der Grünen Woche 2017. Begrüßt wurde sie vonzwei Landsleuten: Till Backhaus, Minister für Landwirtschaft, Umweltund Verbraucherschutz in Mecklenburg Vorpommern, sowie Lars Jaeger,Projektleiter der Grünen Woche von der Messe Berlin.Gemeinsam besuchte die Delegation verschiedene Messestände undüberzeugte sich von der Qualität made in Mecklenburg. Sie begegnetenauch syrischen Flüchtlingskindern, die seit einiger Zeit im ICCBerlin wohnen und einen Ausflug auf die Grüne Woche machten. "Fürunser Überleben ist es wichtig die Natur zu schätzen. Das können wiraber nur, wenn wir wissen, dass die Kühe nicht lila sind und wie derApfelsaft in die Flasche kommt. Auf der Grünen Woche kann man daserfahren", sagte die Bundesfamilienministerin.Pressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallStellv. Pressesprecherund PR ManagerMessedamm 2214055 BerlinT +49 30 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell