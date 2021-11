Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller und 65 Marken als GREEN BRANDS Germany 2021 ausgezeichnet

Veitsbronn (ots) -Die internationale Markenbewertungs-Organisation GREEN BRANDS hat 65 Marken als GREEN BRANDS Germany 2021 ausgezeichnet.Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller erhielt die Auszeichnung zur GREEN BRAND Germany Persönlichkeit 2021. Er leitet seit fast acht Jahren das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Themen wie Klimaschutz, Flucht und Migration, der Kampf für Menschenrechte, Digitalisierung, die Bekämpfung von Hunger und Armut, aber auch die weltweite Pandemiebekämpfung stehen dabei auf seiner politischen Agenda.Besonnen, mutig und energisch kämpft Dr. Müller so dafür, dass Menschen weltweit in Würde leben können und Natur und Umwelt geschützt werden. Für seinen Einsatz und sein Engagement wurde Dr. Gerd Müller nun als GREEN BRANDS Germany Persönlichkeit geehrt.Er folgt damit auf Nina Ruge, Hannes Jaenicke sowie Sarah Wiener und Dr. Franz Alt, die in den vergangenen Jahren die Auszeichnung erhalten hatten.Ab dem 1. Januar 2022 wird Dr. Gerd Müller neuer Generaldirektor der United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) in Wien.Mit der Auszeichnung "GREEN BRAND Germany" werden in diesem Jahr zum fünften Mal - nach 2013, 2015, 2017 und 2019 - in Deutschland ökologisch nachhaltige Marken geehrt, die auf das zunehmende Bewusstsein der Bevölkerung für mehr Nachhaltigkeit, Umweltschutz und gesunden Lebensstil reagieren bzw. von Beginn an so ausgerichtet sind. GREEN BRANDS honoriert damit die Verpflichtung der Marken zu Klimaschutz, Nachhaltigkeit und ökologischer Verantwortung.Pandemiebedingt wurde die geplante Abschlussfeier vom November 2021 auf das Frühjahr 2022 verschoben. Das große Buch der GREEN BRANDS Germany 2021 wurde dennoch bereits jetzt veröffentlicht und kann über die Website www.GREEN-BRANDS.org bestellt werden.Folgende Unternehmen und Produkte wurden erstmals ausgezeichnet und erhielten das Gütesiegel als "GREEN BRAND Germany 2021":ALDI SÜD, ANTHROVITA, BIO COMPANY, BIO SONNE, BIOBAULA, DasEis, die-ballondrucker.de, dormiente, druckstudio GRUPPE, ERFURT, fischer greenline, GODELMANN, NORMA, ORGANIC LINE, PHARMOS NATUR, PlayMais, ProClimate von dm, proWIN, rieser URWASSER, spa vivent, Spoontainable, Super Bio Markt, TECNARO, Triodos BankZum ersten Mal haben folgende Marken die Re-Validierung erfolgreich bestanden und erhalten damit das Gütesiegel mit einem Stern:Die grünen Helden, die UmweltDruckerei, dm, followfood, GLS Bank, GREEN PETFOOD, Naturhaus, PAPSTAR, Wickel & Co.Zum zweiten Mal haben folgende Marken die Re-Validierung erfolgreich bestanden und erhalten das Gütesiegel mit zwei Sternen:dmBIO, oeding print, RINN, ÜBERWOOD, UHU ReNatureNach erfolgreicher dritter Re-Validierung werden folgende Marken zum vierten Mal ausgezeichnet und erhalten das Gütesiegel mit drei Sternen:ANNEMARIE BÖRLIND, Bad Brambacher, Creativhotel Luise, edding ecoLine, LOGONA NATURKOSMETIK, lokay, Mönchshof BrauSpezialitäten, print-pool, SANTE NATURKOSMETIK, WERKHAUSBereits zum vierten Mal haben folgende Marken die Re-Validierung erfolgreich bestanden und werden dafür mit dem GREEN BRANDS Germany-Gütesiegel mit vier Sternen geehrt:ALANA, AlmaWin, Alterra NATURKOSMETIK, alverde NATURKOSMETIK, BioSeehotel Zeulenroda, DWERSTEG, enerBiO, Klar, Kneipp, lavera NATURKOSMETIK, PRIMAVERA, TECNARO - Arboform/Arbofill/Arboblend, ViOÜber GREEN BRANDS:GREEN BRANDS ist eine internationale, unabhängige und selbständige Markenbewertungs-Organisation, die in internationaler Zusammenarbeit mit unabhängigen Institutionen und Gesellschaften im Umweltschutz-, Klimaschutz- und Nachhaltigkeits-Bereich das GREEN BRAND-Gütesiegel verleiht.Das GREEN BRAND Gütesiegel ist eine eingetragene/geschützte EU-Gewährleistungsmarke für ökologische Nachhaltigkeit mit einem unabhängigen, transparenten und neutralen Prüfverfahren.Das Verfahren zur Auszeichnung der GREEN BRANDS ist weltweit einzigartig und gliedert sich in drei Phasen. Marken qualifizieren sich aufgrund einer repräsentativen Befragung der Bevölkerung oder aufgrund der Ernennung durch eine NGO, einen Interessensverband oder ein Jury-Mitglied für das aufwendige GREEN BRANDS-Validierungsverfahren. Erst bei Erreichen einer Benchmark auf dem GREEN BRANDS-Index entscheidet die hochrangige Jury als finale Instanz über die Auszeichnung und Verleihung des Siegels.Die Jury-Mitglieder der GREEN BRANDS Germany 2021 sind:Prof. Dr. Carsten Baumgarth (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin)Markus Blaschyk (Institut für Wirtschaft und Umwelt IWU Magdeburg)Christian Conrad (Culture Development)Frithjof Finkbeiner (Club of Rome)Christine Fehrenbach (Creative Brand Consulting for a sustainable future. - Vorstand Hessendesign e.V.)Prof. Dr. Claudia Kemfert (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin)Jan-Marten Krebs (sustainable AG)Prof.Dr. Dennis Lotter (Institut für Sustainable Leadership & Change)Tim Nebel (WBN: Büro für Kommunikation GmbH)Marcus Noack (lifeVERDE.de und Jobverde.de)Martin Oldeland (B.A.U.M. eV),Gerd Pfitzenmaier (global Magazin)Prof. Dr. Stefan Schaltegger (Leuphana Universität Lüneburg)Prof.Dr. René Schmidpeter (IU - Internationale Hochschule München)Manfred Spaltenberger (Deutsches Institut für Erfindungswesen e.V.)Edith Stier-Thompson (news aktuell)Tina Teucher (Moderatorin, Autorin und Dozentin für Nachhaltigkeit & CSR)Das internationale Auszeichnungsverfahren für ökologisch nachhaltige Marken wurde nach über vierjähriger Entwicklungszeit 2011 erstmals in Österreich und 2012 in Deutschland realisiert. 2018 und 2019 kamen die Schweiz, Ungarn sowie die Tschechische Republik hinzu, 2021 begann der Aufbau in der Slowakei und in Italien. 