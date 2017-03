Bundesdruckerei und SAP kooperieren bei Industrie 4.0

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Hannover/Berlin/Walldorf (ots) -Unternehmen zeigen auf CeBIT gemeinsame Lösungen, u. a. zumFernmanagement von MaschinenPodiumsdiskussion zur sicheren Industrie 4.0 auf der CeBITDas IT-Sicherheitsunternehmen Bundesdruckerei GmbH und Europasgrößter Softwarekonzern SAP SE kooperieren bei den Themen Industrie4.0 und Internet of Things (IoT). Auf der CeBIT zeigen beideUnternehmen am Bundesdruckerei-Stand (Halle 7, E17) gemeinsam eineeffiziente Lösung zum sicheren Fernmanagement von Maschinen. Dabeigeht es um die Überwachung des aktuellen Zustands einerProduktionsanlage, deren vorausschauende Wartung sowie das Aufspürenund die Abwehr von Cyberangriffen."Beim Internet der Dinge und in der Industrie 4.0 sind Systememehr und mehr vernetzt - verlässliche und hochmoderneSicherheitsverfahren sind daher eine wichtige Komponente allerinnovativen IoT-Lösungen. SAP und Bundesdruckerei können hier ihrejeweiligen Stär-ken für zukunftsweisende Lösungen verbinden", sagtDr. Tanja Rückert, Executive Vice President IoT und Digital SupplyChain bei SAP. SAP als globaler Marktführer fürbetriebswirtschaftliche Standardsoftware und führend im Bereich derExtended Supply Chain und IoT, und die Bundesdruckerei mit ihrerSpitzenposition im Bereich der Sicheren Identitäten von Personen,Objekten und Prozessen ergänzen sich ideal. "Industrie 4.0 ist fürdie Bundesdruckerei wie für die SAP ein zukunftsweisendes undstrategisches Thema. Die Kooperation ist ein weiterer Schritt unsererkonsequenten Digitalisierungsstrategie und ermöglicht sichere undinnovative Lösungen für eine effiziente und sichere Industrie 4.0",sagt Ulrich Hamann, der Vorsitzende der Geschäftsführung derBundesdruckerei.Zum Start der Kooperation zeigen die Unternehmen auf der CeBIT dasAnlagenmanagement einer Produktionsmaschine. Ein sicheresFernmanagement benötigt zwei Dinge: erstens muss die Infrastrukturhochsicher sein, zweitens müssen die Zugänge abgesichert werden,indem die Identitäten der Beteiligten sichergestellt sind. Für dieInfrastruktur werden Komponenten der Bundesdruckerei-Tochter genuaverwendet. Für die Zugangssicherung kommt die neueMitarbeiterausweisplattform der Bundesdruckerei zum Einsatz: die sogenannte GoID der Bundesdruckerei mit integrierter Biometrie undzugehörigem ID-Hintergrundsystem.SAP steuert für die Gesamtlösung wichtige Anwendungskomponentenbei. Ein zentraler Bestandteil ist SAP Manufacturing Integration andIntelligence (SAP MII). Diese Lösung liefert dem Anwender alleInformationen zum Zustand der Anlage. Dabei werden meistbetriebswirtschaftliche Daten wie Auftrags- oder Kundennummernkombiniert mit Informationen und Messwerten aus der Produktion.Kennzahlen und Ausnahmemeldungen können flexibel definiert werden.Sollten bestimmte Ereignisse eintreten oder Schwellenwerteüberschritten werden, kann das System automatisch aktiv werden. Dieintelligente und vorausschauende Anlagenwartung basiert auf SAPPredictive Maintenance System (SAP PdMS). Wartungsintervalle könnenabhängig vom Verhalten der Maschine und unter Verwendungintelligenter Verfahren optimiert werden.Erhobene Daten können mit der neuen Cloudspeicher-Lösung "Bdrive"der Bundesdruckerei sowie SAP Plant Connectivity sicher abgelegt undgeteilt werden. Der wirksame Schutz gegen Cyberangriffe wird mittelsSAP Enterprise Threat Detection gewährleistet.Das hier vorgestellte Szenario können sich interessierteMessebesucher auf der CeBIT am Stand der Bundesdruckerei in Halle7/E17 näher anschauen.Zum Thema "Industrie 4.0: Globale Perspektiven undSicherheitsfragen" veranstaltet die Bundesdruckerei auf der CeBIT inHannover am Dienstag, 21. März 2017, ab 18:30 Uhr einePodiumsdiskussion. Es diskutieren hochkarätige Vertreter der SAP, GEDigital Europe, der Bundesdruckerei und des Bundesministeriums fürWirtschaft und Energie. Weitere Infos und die Möglichkeit zurAnmeldung gibt es unter http://ots.de/8yvC1.Pressekontakt:Marc ThylmannPressesprecherBundesdruckerei GmbHTel.: +49 (0)30 2598 2810Fax: +49 (0)30 2598 2808E-Mail: marc.thylmann@bdr.deOriginal-Content von: Bundesdruckerei GmbH, übermittelt durch news aktuell