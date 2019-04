Bundesbürger trinken weniger Milch - Säfte im Trend

BONN (dpa-AFX) - Milch sinkt in der Gunst der Verbraucher.



Pro Kopf tranken die Bundesbürger im vergangenen Jahr 51,5 Kilo Milch und damit drei Prozent weniger als 2017, teilte die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung in Bonn mit. Bereits in den Vorjahren war der Trinkmilch-Konsum gesunken, allerdings weniger stark. Der Deutsche Bauernverband begründete diese Entwicklung mit einem langfristigen Trend weg von der Milch und hin zu Säften, Smoothies und anderen Getränken. In anderen westlichen Industriestaaten sehe es ähnlich aus, in Schwellenländern wie China steige der Trinkmilchkonsum jedoch weiter stark./wdw/DP/zb