Bundesbildungsministerin verteidigt Azubi-Mindestlohn / Karliczek hält Betriebe nicht für überfordert - Probleme in Ostdeutschland

Bad Wörishofen (ots) - Bundesbildungsministerin Anja Karliczek(CDU) hat die geplante Mindestausbildungsvergütung verteidigt. "Ichglaube nicht, dass die Mindestausbildungsvergütung die große Mehrzahlder Betriebe überfordert. Es ist eine untere Haltelinie", sagteKarliczek im Interview mit der Deutschen Handwerks Zeitung. DieMinisterin räumte ein, dass die Mindestausbildungsvergütung einzelnenBranchen in einigen Landstrichen Probleme bereite. Deshalb gebe eseinen Vorrang für tarifpartnerschaftliche Vereinbarungen. "Leider istdie Tarifbindung mancherorts nicht gut bestellt. Dort greift dann dieHaltelinie", sagte sie der Deutschen Handwerks Zeitung.Karliczek spielt auf Ostdeutschland an. Viele Betriebe im Ostensehen sich nicht in der Lage, die von Karliczek geplanteMindestausbildungsvergütung zu zahlen. Nicht tarifgebundene Betriebedürfen die Azubi-Tarife um bis zu 20 Prozent unterschreiten.Die Mindestausbildungsvergütung ist ein zentraler Punkt derNovelle des Berufsbildungsgesetzes. Sie liegt bei 515 Euro im 1.Lehrjahr ab 2020. Bis 2023 soll sie auf 620 Euro steigen.Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH),Hans Peter Wollseifer, kritisierte die Höhe der Ausbildungsvergütung."Für meine Begriffe sind diese 515 Euro aus dem Nichts gegriffen",sagte er der Deutschen Handwerks Zeitung. Wollseifer bezeichnete esals problematisch, dass in Ostdeutschland häufig die Gewerkschaftenfür den Abschluss entsprechender Tarifverträge fehlten. "Die Betriebewerden dort also die 515 Euro zahlen müssen."Das Interview im Original: www.dhz.net/karliczek