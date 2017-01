Bundesbankpräsident Weidmann warnt vor Protektionismus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat vor Handelsprotektionismus gewarnt.



"Internationaler Handel und Austausch ist die Grundlage unseres Wohlstands", sagte Weidmann am Donnerstag in Berlin. Es komme daher darauf an der "zunehmenden Tendenz zu Abschottung und Nationalismus zu begegnen und uns nicht der Logik von Handelskriegen ergeben".

Handel fördert laut Weidmann die Verbreitung von neuen, produktiven Ideen und neuen, besseren Produkten. Er erlaube es jedem, das zu tun, was er am besten kann. "Durch den Handel steigt deshalb die Produktivität, was letztlich auch zu steigenden Löhnen führt."

Viele Menschen würden laut Weidmann derzeit nur die Nachteile sehen, die die Globalisierung, aber auch der technische Fortschritt, für einige mit sich bringe. Die Vorteile rückten hingegen zunehmend aus dem Fokus. Allerdings würden gerade weniger qualifizierte Arbeitnehmer durch den gestiegenen Wettbewerbsdruck belastet werden, räumt Weidmann ein. Protektionismus sei aber nicht die richtige Antwort. Weidmann setzt vielmehr auf Bildung: "Durch bessere Schulen und Universitäten, sowie lebenslanges Lernen kann dafür gesorgt werden, dass die Menschen schneller und besser auf ein sich wandelndes Umfeld reagieren können."

US-Präsident Donald Trump verfolgt seit seinem Amtsantritt eine Politik zu mehr Protektionismus. So hat er ein Dekret zum Rückzug aus dem transpazifischen Handelsabkommen TPP unterzeichnet. Zudem hat er auch das Nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta infrage gestellt./jsl/he