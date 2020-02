Bundesbank sieht zusätzliches Konjunkturrisiko durch Coronavirus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bundesbank sieht in der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus kurzfristig ein zusätzliches Risiko für die deutsche Wirtschaft.



"Nach den derzeitigen Informationen erwarte ich, dass dieses Risiko sich zum Teil auch materialisieren dürfte", sagte Bundesbank-Präsident Jens Weidmann am Freitag in Frankfurt. Wie groß dieser Effekt sein könnte, lasse sich derzeit aber kaum seriös abschätzen.

Unsicherheiten für die exportorientierte deutsche Wirtschaft etwa mit Blick auf den internationalen Handel sieht Weidmann auch nach dem Abschluss eines ersten Abkommens im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Im vergangenen Jahr hatten globale Handelsstreitigkeiten und die Abkühlung der Weltkonjunktur Europas größte Volkswirtschaft belastet. Das Wachstumstempo verringerte sich deutlich. Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland stieg um 0,6 Prozent. Das war deutlich weniger als in den beiden Vorjahren. Ähnlich schwach war das Wachstum zuletzt 2013./mar/DP/jsl