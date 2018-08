Bundesbank sieht Wirtschaft auf solidem Wachstumspfad - Kritik an Rentenpolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bundesbank blickt weiter optimistisch auf die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland.



"Die deutsche Wirtschaft dürfte auch im dritten Quartal auf solidem Wachstumspfad bleiben", heißt es in dem am Montag veröffentlichten Konjunkturbericht der Notenbank. Gleichzeitig warnten die Experten der Notenbank vor langfristigen Risiken für die Staatsfinanzen durch die jüngste Rentenpolitik der Bundesregierung.

Die Bundesbank-Experten wiesen darauf hin, dass die Konjunktur in den Monaten Juli bis September im Vergleich zum ersten Halbjahr etwas an Tempo verlieren könnte. Als Ursache wurde die jüngste Flaute in der deutschen Industrie genannt. Der Sektor dürfte demnach nicht nennenswert zum gesamtwirtschaftlichen Wachstum beitragen.

Die Bundesbank begründete diese Sorge mit der zuletzt enttäuschenden Entwicklung beim Auftragseingang in den Industriebetrieben. Eine weitere Schwierigkeit sehen die Experten bei der Umstellung auf einen neuen Abgasmesszyklus in der für Deutschland wichtigen Automobilindustrie. Dies dürfte "die Kfz-Produktion in den Sommermonaten vermutlich spürbar beeinträchtigen".

Dagegen bleibt der private Konsum der Deutschen nach Einschätzung der Bundesbank auch in den kommenden Monaten eine "wichtige Stütze" für die deutsche Wirtschaft. Vor allem die weiter "ausgezeichnete" Lage auf dem Arbeitsmarkt und "kräftige Lohnsteigerungen" dürften die Konsumlaune der Verbraucher stützen.

Vor dem Hintergrund des stabilen Aufschwungs rechnet die Bundesbank mittelfristig auch mit einer positiven Entwicklung der Staatsfinanzen. "Die Schuldenquote bleibt auf ihrem Abwärtstrend und sollte Ende des Jahres in der Nähe der 60-Prozent-Grenze liegen", hieß es im Monatsbericht. Damit würde Deutschland das Kriterium des Vertrags von Maastricht erfüllen, dass eine Verschuldungsquote von maximal 60 Prozent der Wirtschaftsleistung vorsieht.

Deutliche Kritik äußerte die Bundesbank an der Rentenpolitik der Bundesregierung. Die zusätzlich geplanten Lasten für die Rentenkassen dürften langfristig den Druck, der von der zunehmenden Überalterung der Gesellschaft kommt, noch erhöhen. Die aktuell gute Wirtschaftslage sollte nicht dazu verleiten, steigende Kosten der Rentenpolitik einseitig auf den Bundeshaushalt zu verlagern, forderten die Experten. "Eine Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters über 67 Jahre hinaus könnte einen Beitrag zur Stabilisierung der Rentenfinanzen leisten."/jkr/bgf/fba