Bundesbank begrüßt Ausnahmen für EU bei US-Zöllen

WIEN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bundesbank hat die vorläufige Ausnahmeregelung für die zuletzt in Kraft getretenen US-Zölle auf Stahl und Aluminium für die Europäische Union begrüßt.



"An einem Handelskrieg kann niemand Interesse haben", sagte Bundesbank-Präsident Jens Weidmann am Montag laut Redetext in Wien. Die Entscheidung Washingtons, die EU bei den neuen Zöllen vorerst auszunehmen, reduziere das Risiko einer Eskalation des derzeitigen Handelskonflikts mit den USA.

Gleichzeitig hob Weidmann die Bedeutung der Welthandelsorganisation WTO für die weitere Entwicklung für die Weltwirtschaft hervor. Es gehe auch darum, das regelbasierte multilaterale Rahmenwerk der WTO zu bewahren. "Es erleichtert allen Ländern den wirtschaftlichen Austausch, lenkt handelspolitische Konflikte in geordnete Bahnen und führt sie einer für alle Beteiligten akzeptablen Lösung zu", sagte der Bundesbankchef.

Nach Einschätzung von Weidmann hat das multilaterale Rahmenwerk der Weltwirtschaft "gute Dienste" erwiesen. "Wir sollten es stärken, verbessern und ausbauen", forderte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB).

Außerdem begrüßte Weidmann auch die Initiative des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron für Reformen in der Eurozone. "Dauerhaft krisenfest ist die Währungsunion noch nicht", warnte der Notenbanker. Deswegen sei es gut, dass mit den Vorschlägen von Präsident Macron neuer Schwung in die Debatte gebracht wurde.

Bei konkreten Maßnahmen zeigte sich der Bundesbank-Präsident allerdings zurückhaltend. Konkret geht es im den Vorschlag Macrons, einen speziellen Fonds für Krisenfälle zu schaffen. Es wäre nach Einschätzung von Weidmann falsch, Risiken, die in nationaler Verantwortung entstanden sind, zu vergemeinschaften.

Entscheidet sich die Politik dennoch, verstärkt fiskalische Risiken zu teilen, müssten laut Weidmann im Gegenzug Souveränitätsrechte abgegeben werden. "Denn wer mithaften soll, muss auch mitbestimmen können. Andernfalls besteht die Gefahr von Fehlanreizen", sagte der Bundesbankpräsident.

"Die Bereitschaft, nationale Souveränität zu europäisieren, ist aber nach wie vor sehr gering", sagte Weidmann. Bis auf weiteres dürfte es daher bei dieser Asymmetrie bleiben. Vielmehr gelte es Wege zu finden, "wie die Währungsunion auch in diesem Rahmen noch stabiler werden kann."/jkr/jsl/das