Bundesbank arrangiert sich mit EBA-Umzug nach Paris

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bundesbank arrangiert sich mit dem Umzug der Europäischen Bankenaufsicht EBA nach Paris.



"Mit der Entscheidung vom Montag, die Europäische Bankenregulierungsbehörde EBA von London nach Paris zu verlagern, müssen und können wir aus deutscher Sicht gut umgehen", sagte Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret am Mittwoch laut Redetext in Frankfurt. Er bedauerte jedoch, dass Frankfurt leer ausging: "Neben fachlichen haben letztlich ... auch politische Argumente eine gewichtige Rolle gespielt; Effizienz-Gesichtspunkte hätten dagegen für Frankfurt gesprochen."

Dombret hatte sich vor der Entscheidung in Brüssel für einen Umzug der bislang in London angesiedelten EBA nach Frankfurt ausgesprochen. Denn am wichtigsten Finanzplatz auf dem europäischen Kontinent haben unter anderem bereits die Europäische Zentralbank (EZB) inklusive der Bankenaufsicht für den Euroraum und die Versicherungsaufsicht EIOPA ihren Sitz. Für die EBA musste wegen des britischen Austritts aus der Europäischen Union (Brexit) ein neuer Standort gefunden werden.

Dombret erklärte, für die Bundesbank als deutsche Aufsicht sei es im Grunde "zweitrangig, in welcher Stadt die EBA letztlich angesiedelt ist". Der Bankenaufseher betonte: "Die übrigen Standortentscheidungen von Banken für Frankfurt oder andere Städte werden von der Ansiedlung der EBA in Paris nicht berührt." Wegen des Brexits haben sich bereits etliche Banken entschieden, ihre Präsenz in Frankfurt zu verstärken./ben/DP/stk