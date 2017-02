Bundesbank-Präsident warnt vor Rücknahme der Hartz-Reformen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundesbank-Präsident Jens Weidmann warnt vor einem Zurückdrehen der Arbeitsmarkt-Reformen des früheren SPD-Kanzlers Gerhard Schröder.



"Es würde sicherlich nicht helfen, die Hartz-Reformen zurückzunehmen mit Blick auf die wirtschaftspolitischen Herausforderungen, vor denen Deutschland steht", sagte Weidmann am Donnerstag in Frankfurt.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hatte angekündigt, Fehler bei Schröders "Agenda 2010" zu korrigieren. So will er etwa den Bezug des Arbeitslosengelds I weiter verlängern. Weidmann argumentierte, die Arbeitsmarktreformen hätten mit dazu beigetragen, die Arbeitslosigkeit in Deutschland zu reduzieren. "Manchmal hilft es ja auch, den Blick etwas zurückzuwenden: Damals hatten wir Deutschland als kranken Mann Europas diskutiert, inzwischen verzeichnen wir einen Beschäftigungsrekord nach dem anderen", sagte Weidmann./ben/DP/stb