Bundesbank: Geldhäuser im Kreditgeschäft etwas vorsichtiger

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Banken werden in ihrem Kreditgeschäft angesichts der trüberen Konjunkturaussichten etwas vorsichtiger.



Die Geldhäuser hätten ihre internen Richtlinien für Immobilienkredite im ersten Quartal 2019 leicht gestrafft, teilte die Deutsche Bundesbank am Dienstag in Frankfurt auf Grundlage einer Umfrage mit. Im Firmenkundengeschäft seien die Vergabebedingungen ebenfalls strenger ausgefallen, allerdings nur "marginal".

"Begründet wurden diese Anpassungen vor allem mit einer verschlechterten Einschätzung der Wirtschaftslage und der Konjunkturaussichten sowie einer gesunkenen Risikotoleranz", erklärte die Bundesbank. Die Vergaberichtlinien für Verbraucherkredite und sonstige Kredite seien unter dem Strich unverändert geblieben. Die Nachfrage habe in allen Kreditbereichen weiter zugelegt.

Im Euroraum wurden die internen Vergaberichtlinien der Banken nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) für Verbraucher- und Immobilienkredite etwas verschärft. Für Unternehmenskredite blieben die Bedingungen dagegen weitgehend unverändert.

