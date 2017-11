Bundesbank: Deutsche Wirtschaft bleibt auf kräftigem Expansionskurs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Wirtschaftsboom in Deutschland geht nach Einschätzung der Bundesbank weiter.



"Getragen von der florierenden Industriekonjunktur dürfte die deutsche Wirtschaft auch im Jahresschlussquartal 2017 auf kräftigem Expansionskurs bleiben", schreibt die Notenbank in ihrem Monatsbericht November, der am Montag veröffentlicht wurde.

Die Stimmung der gewerblichen Wirtschaft sei auf Rekordniveau, die Auftragslage in der Industrie ausgezeichnet. "Insbesondere der zuletzt sehr starke Auftragszufluss im Verarbeitenden Gewerbe spricht dafür, dass die industrielle Erzeugung weiter erheblich zur gesamtwirtschaftlichen Aktivität beitragen wird."

Zudem ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt historisch günstig, und weil die Sparzinsen extrem niedrig sind, sitzt vielen Menschen das Geld locker. Das schiebt die Binnenkonjunktur an. Seit Monaten ist der private Konsum einer der Treiber des Wirtschaftswachstums in Europas größter Volkswirtschaft.

Im dritten Quartal hatte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,8 Prozent zugelegt - beflügelt vom Außenhandel und von steigenden Investitionen vieler Unternehmen. Die lebhafte Nachfrage nach Waren "Made in Germany" aus dem In- und Ausland dürfte nach Einschätzung der Bundesbank die Bereitschaft der Industrie steigern, zu investieren. "Allerdings könnte ein zunehmender Fachkräftemangel weiteren hohen Produktionssteigerungen zukünftig stärker Grenzen setzen", warnt die Notenbank./ben/DP/bgf