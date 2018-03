Bundesarbeitsminister Heil will rasche Hilfen für Langzeitarbeitslose

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat den Rückgang der Arbeitslosenzahl als gute Entwicklung begrüßt und mehr Einsatz für die weiterhin vielen Langzeitarbeitslosen angekündigt.



"Wir wollen als neue Bundesregierung unseren Beitrag leisten, dass wir Vollbeschäftigung erreichen können", sagte Heil am Donnerstag in Berlin. Die Zahl der Arbeitslosen sank im März um 88 000 auf 2,458 Millionen Menschen. Heil betonte, Ziel sei es, bis zum Sommer einen Gesetzentwurf vorzulegen, um auch Hunderttausende Langzeitarbeitslose wieder verstärkt in Arbeit zu bringen. Vier Milliarden Euro sollen in den nächsten vier Jahren dafür ausgegeben werden, unter anderem für bessere Qualifizierung, Vermittlung und Lohnkostenzuschüsse.

Als langzeitarbeitslos gelten Menschen, die länger als ein Jahr ohne Arbeit sind, derzeit rund 845 000 Menschen in Deutschland. "Es ist besser, Arbeit zu finanzieren als Arbeitslosigkeit", betonte Heil bei seiner ersten Kommentierung der Arbeitsmarktdaten. Diese Bürger dürfe man nicht als abstrakte Zahlenkolonne verbuchen, dahinter stünden Schicksale: Väter, die ihren Kindern vorleben wollen, dass sich Anstrengung lohnt oder alleinerziehende Mütter, die ihren Kindern gerne mal eine Freude bereiten würden. Es gebe zu viele Menschen, die nicht an der guten wirtschaftlichen Entwicklung teilhaben und sich abgehängt fühlen. "Um diese Menschen müssen und werden wir uns kümmern."/ir/DP/jha