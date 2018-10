Berlin (ots) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hatangekündigt, integrierten Ausländern ein Bleiberecht in Deutschlandzu sichern.Im ARD-Mittagsmagazin sagte der SPD-Politiker am Mittwoch: "Eswird auch Menschen geben, die nicht hier bleiben können. Aber wennsie deutsch können, wenn sie arbeiten, macht es ja keinen Sinn, dieFalschen abzuschieben."Der Arbeitsminister will dafür im Gesetz klare Richtliniendefinieren. Es werde eine klare Trennung zwischenFachkräfteeinwanderung und politischem Asylrecht geben. Man könnenicht während des Asylverfahrens sagen: "Ich bin jetzt Fachkraft, ichwill nicht mehr Asyl." Aber es gebe die große Gruppe der geduldetenMenschen. "Da gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Die, die hier inArbeit sind, die deutsch sprechen, die dürfen hier bleiben, weil wirsie brauchen."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell