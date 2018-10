Bundesarbeitsgericht spricht Urteil in Prozess gegen Diakonie

Hannover (ots) - Die Diakonie Deutschland und die EvangelischeKirche in Deutschland (EKD) bedauern die heutige Entscheidung desBundesarbeitsgerichts (BAG). Danach durfte für die fragliche Stelle,eine wissenschaftliche Referententätigkeit, nicht die Mitgliedschaftin einer christlichen Kirche verlangt werden. Die Bewerberin bekameinen Teil der von ihr geforderten Entschädigung zugesprochen.Das BAG stützt sich auf eine Entscheidung des EuropäischenGerichtshofs, nach der kirchliche Arbeitgeber begründen müssen, dassdie Forderung nach einer bestimmten Religionszugehörigkeit für eineStelle "wesentlich, rechtmäßig und gerechtfertigt" ist. Ob es einenotwendige Verbindung zwischen Religion und Beschäftigung gibt, sollvon staatlichen Gerichten überprüft werden können."Die Anforderung der Kirchenmitgliedschaft wurde auch bisher beider Personalauswahl nicht willkürlich gestellt. Bei der konkretenStelle, auf die sich die Klägerin beworben hatte, war für uns wegender Tätigkeit und Außenwirkung eine kirchliche Grundkompetenzunverzichtbar", sagt Diakonie-Präsident Ulrich Lilie nach derUrteilsverkündigung in Erfurt. Für diese Stelle sei eine Personerforderlich gewesen, die sich stark mit den christlichen Wertenidentifiziert und zu ihnen durch die Mitgliedschaft in einerchristlichen Kirche bekennt. Die Klägerin habe darüber hinaus abernicht einmal die erste formale Einstellungsvoraussetzung erfüllt: Siehabe keinen Masterabschluss nach einem wissenschaftlichenHochschulstudium - Jura oder ein vergleichbares Fach - nachweisenkönnen. Deshalb sei sie nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladenworden.Bereits unabhängig vom konkreten Fall haben die EKD und ihreDiakonie ihr Arbeitsrecht weiterentwickelt. "Wir verstehen unseresich verändernde, zunehmend multikulturelle und multireligiöseGesellschaft als eine positive Gestaltungsaufgabe, zu der Kirche undDiakonie einen konstruktiven Beitrag leisten wollen", sagt Lilie. Inder seit Januar 2017 geltenden Richtlinie können Nichtchristinnen und-christen an vielen Stellen in Kirche und Diakonie arbeiten.Ausnahmen gelten für Aufgaben in der Verkündigung, der Seelsorge undder evangelischen Bildung, bei denen die Zugehörigkeit zurevangelischen Kirche vorausgesetzt wird. Leitungskräfte müssen einerchristlichen Kirche angehören.Diakonie und EKD sehen im heutigen BAG-Urteil eine Abweichung zurlangjährigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Dieses hatden Kirchen bisher in einem festgelegten Rahmen die Entscheidungüberlassen, für welche Tätigkeiten die Zugehörigkeit zu einerchristlichen Kirche erforderlich ist. Gemeinsam mit der EKD wird dieDiakonie Deutschland die Urteilsbegründung des BAG abwarten undprüfen, welche Konsequenzen ggf. daraus zu ziehen sind. Dazu gehörtauch die Prüfung, ob gegen den Eingriff in das kirchlicheSelbstbestimmungsrecht das Bundesverfassungsgericht angerufen wird.Grundsätzlich halten EKD und Diakonie am kirchlichen Arbeitsrechtund seiner Ausprägung einer christlichen Dienstgemeinschaft fest.Hans Ulrich Anke, der Präsident des EKD-Kirchenamts, betont: "Es mussder Kirche und Diakonie möglich bleiben, die kirchlichen Aufgaben auseiner christlichen Perspektive zu erfüllen. Das hängt ganz wesentlichauch davon ab, dass Kirche und Diakonie Mitarbeitende auswählen undeinstellen können, die sich mit ihrer Mitgliedschaft zum Auftrag derKirche bekennen. Das erwarten auch die Menschen, die die diakonischenAngebote nutzen." Im Jahr 2013 war im Evangelischen Werk für Diakonie undEntwicklung e. V. eine Bewerberin für eine Referententätigkeitaufgrund mangelnder fachlicher Voraussetzungen nicht für einVorstellungsgespräch berücksichtigt worden. Ihre fehlendeKirchenzugehörigkeit war für diese Entscheidung von zweitrangigerBedeutung. Für die Stelle wurde ein Bewerber ausgewählt, der dieerforderlichen fachlichen Voraussetzungen erfüllte. Zudem gehörte ereiner christlichen Kirche an. Das Stellenprofil für eine befristetewissenschaftliche Referententätigkeit im Rahmen einer Kooperation mitdiversen zivilgesellschaftlichen Gruppierungen zur Erstellung einesBerichts zur Antirassismus-Konvention der Vereinten Nationen setztedies voraus. Eine christliche Perspektive zur Beurteilung derKonvention war für die Diakonie unabdingbar.Hannover/Erfurt, 25. Oktober 2018 