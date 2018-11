Bundesarbeitsgericht: Tarifautonomie gestärkt / Sozialkassenverfahrensicherungsgesetz verfassungskonform / Allgemeinverbindlicherklärung des Bau-Sozialkassentarifvertrags von 2016 ist wirksam

Wiesbaden (ots) - Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt sendetmit zwei heutigen (20.11.2018) Entscheidungen ein wichtiges Signal:Die rechtlichen Grundlagen der Sozialkassenverfahren und damit dieSicherung fairer und gleicher Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen inder Bauwirtschaft stehen auf festem Boden. Damit kann auch dieTarifautonomie in der Branche wieder in geordnete Bahnen einbiegen.Das BAG stellt in zwei Entscheidungen zum einen dieVerfassungskonformität des Sozialkassenverfahrensicherungsgesetzes(SokaSiG) (Az. 10 AZR 121/18) und zum anderen die Wirksamkeit deraktuell gültigen Allgemeinverbindlicherklärung desSozialkassentarifvertrags der Bauwirtschaft (VTV) fest, die seit dem01.01.2016 in Kraft ist (Az. 10 ABR 12/18).Tarifautonomie gestärktDamit wird die Tarifautonomie nachhaltig gestärkt. Das BAGbestätigt seine Rechtsprechungslinie zurAllgemeinverbindlicherklärung nach dem Tarifautonomiestärkungsgesetz.Bereits im März hat es die Allgemeinverbindlicherklärung derBau-Sozialkassentarifverträge von 2015 für wirksam befunden. Daherstellt diese Entscheidung ein weiteres wichtiges und positives Signalfür die Zukunft der Sozialkassenverfahren dar.Mit den Entscheidungen werden die Rechte von über 1,5 Mio. Kundenvon SOKA-BAU gefestigt: SOKA-BAU sichert die Urlaubsansprüche vonüber 660.000 gewerblichen Arbeitnehmern in mehr als 80.000 in- undausländischen Betrieben in der Bauwirtschaft, fördert die qualitativhochwertige Berufsausbildung von rund 37.000 Auszubildenden derBranche und gewährleistet darüber hinaus die Altersvorsorge von rund360.000 Rentnern sowie 1,2 Mio. Anwärtern. SOKA-BAU gleicht damitstrukturelle Herausforderungen in der Bauwirtschaft aus, wie einehohe Zahl an kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen, eineerhebliche Witterungsabhängigkeit, starke Auftragsschwankungen sowieeinen hohen Wettbewerbs- und Kostendruck aus Entsendestaaten.Neue TarifverträgeDie Entscheidung unterstreicht noch einen weiteren -entscheidenden - Aspekt: Die Tarifvertragsparteien der Bauwirtschaft(HDB, IG BAU und ZDB) können wieder rechtssicher dieSozialkassentarifverträge für die ganze Branche gestalten.Zwischenzeitlich war eine Sicherung der Sozialkassenverfahren durchdas SokaSiG notwendig geworden, nachdem das BAG aus formalen Gründendie Allgemeinverbindlicherklärungen der Sozialkassentarifverträge imZeitraum vom 01.10.2007 bis 31.12.2014 für unwirksam erklärt hatte.Das SokaSiG hält das BAG insgesamt für verfassungskonform. DieserSicherung bedarf es für die Zukunft nicht mehr.Vor dem Hintergrund der Entscheidung zurAllgemeinverbindlicherklärung von 2015 haben dieTarifvertragsparteien die Tarifverträge bereits am 28.09.2018 miteinigen wesentlichen Verbesserungen für die Kunden von SOKA-BAU neuabgeschlossen: Sie stärken die Liquidität bei den Baubetrieben, indemBeitrags- und Erstattungsleistungen grundsätzlich saldiert, derVerzugszinssatz um 10 Prozent gesenkt sowie die Verjährung vonBeitragsforderungen von vier auf drei Jahre verkürzt werden. DieTarifverträge treten zum 01.01.2019 in Kraft, der Antrag aufAllgemeinverbindlicherklärung ist bereits gestellt.Pressekontakt:SOKA-BAUDr. Manfred WalserTelefon: 0611 707-2304E-Mail: presse@soka-bau.dewww.soka-bau.deOriginal-Content von: SOKA-BAU, übermittelt durch news aktuell