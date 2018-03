Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen / Fall des mutmaßlichen Taliban-Mitglieds aus Worms: Verdachts der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung

Mainz (ots) - Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat den Fall desin Afghanistan festgenommenen mutmaßlichen Taliban-Mitglieds ThomasK. aus Worms übernommen. Das hat die Behörde dem SWR bestätigt. Eswerde wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer ausländischenterroristischen Vereinigung ermittelt. Nach SWR-Informationen hat dieBundesanwaltschaft das Bundeskriminalamt mit den weiterenErmittlungen beauftragt. Zuletzt waren die GeneralstaatsanwaltschaftKoblenz und das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz wegen des Verdachtsder Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat mit demFall befasst.Zu Details der Ermittlungen wollte die Bundesanwaltschaft keineAngaben machen. Offenbar haben sich die Hinweise aber verdichtet,wonach Thomas K. ein aktives Mitglied bei den Taliban gewesen seinkönnte. Nach SWR-Informationen gehen Sicherheitskreise davon aus,dass Thomas K. unter anderem für den im Dezember 2017 getötetenKommandeur der Taliban-Elitetruppe "Rote Einheit", Mullah Nasir,gearbeitet hat. Darüber hatte bereits der "Focus" berichtet. DasMagazin schrieb zudem, Thomas K. könnte an einem Bombenanschlag inunmittelbarer Nähe der deutschen Botschaft in Kabul am 31. Mai 2017beteiligt gewesen sein. Damals explodierte ein mit Sprengstoffbeladener LKW. Etwa 150 Passanten kamen ums Leben, dasBotschaftsgebäude wurde stark beschädigt. Wie der SWR ausSicherheitskreisen erfuhr, gibt es für eine mögliche Beteiligung vonThomas K. an dem Anschlag indes keine gesicherten Kenntnisse.Nach SWR-Informationen hatte die Bundesanwaltschaft bereits in den2000er Jahren gegen Thomas K. ermittelt. Demnach ging es damals umdessen Aktivitäten für eine Wormser Hilfsorganisation. Es hatte derVerdacht bestanden, diese habe Spenden für die im Kaukasus aktiveGruppierung "Islamic international brigade" (IIB) akquiriert. DieVereinten Nationen rechnen diese Gruppe der TerrororganisationAl-Kaida zu. Die Ermittlungen gegen Thomas K. wurden seinerzeitmangels Beweisen eingestellt.Zitate gegen Quellenangabe frei. Rückfragen bitte an dieSWR-Redaktion Recherche Unit unter Tel. 06131/929 3 3202Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell