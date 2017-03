Bundesanleihen: Warum steigen die Renditen?

Lieber Leser,

der Bund-Future gibt die Kurse für Bundesanleihen, gehandelt über den Terminmarkt, wieder. Steigen die Renditen, fällt der Bund-Future-Kurs. Seit letzter Woche ist der Bund-Future stark gefallen. Also ist die Rendite für 10-jährige deutsche Bundesanleihen gestiegen. Langfristig ist die Rendite für Bundesanleihen stark gefallen, doch nun könnte sich womöglich ein starker, technischer Trendbruch ereignen. Welche Gründe gibt es dafür?

Inflation und Konjunktur ziehen an

Hauptsächlicher Grund für erhöhte Renditen bei Anleihen sind steigende Inflationserwartungen sowie Erwartungen an eine anziehende Konjunktur. Steigende Renditen können auch von einem hohen Risiko herrühren. Doch das betrifft eher die bonitätsmäßig schlechten Anleihen, wozu die deutschen nicht gehören. Eine anziehende Inflation haben wir sowohl in Deutschland als auch der EU in den letzten beiden Monaten erlebt. Ob sie nachhaltig ist, ist eine andere Frage. Jedoch reicht die Erwartung an eine langfristig steigende Inflation meist schon aus, um die Kurse zu bewegen.

Technischer Ausbruch wahrscheinlich

Technisch betrachtet notiert der Bund-Future aktuell an der langfristigen Aufwärtstrendlinie. Den 100-Wochendurchschnitt konnte er bereits unterschreiten. Ein technischer Bruch der Trendlinie könnte weitere Abwärtsdynamik hervorrufen. Das wäre bei Kursen unterhalb von 159 Punkten.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Beitrag von Rami Jagerali.