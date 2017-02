Bundesanleihen: Das Risiko steigt!

Lieber Leser,

der deutsche Aktienmarkt schwächelt trotz einiger solider Zahlen, der US-Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck und Gold steigt auf neue Hochs. Da passt es nur ins Bild, dass zur Mitte der Woche hin auch die Kurse für deutsche Bundesanleihen wieder zulegen. Zuvor dümpelten sie nur vor sich hin, doch die aktuelle Nachfrage unterstützt die erwartete Februar-Schwäche. Zudem lässt Griechenland wieder von sich hören. Generell haben deutsche Bundesanleihen die Angewohnheit, das steigende EU-Risiko zu kompensieren.

Griechenland und Frankreich belasten

Griechenland muss nun erneut um eine neue Hilfstranche verhandeln. Vor allem der IWF lässt sich wohl kaum auf neue Verhandlungen ohne Zugeständnisse seitens der EU-Kommission mehr ein. Diese werden mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen, denn in Anbetracht der vielen politischen Ereignisse in diesem Jahr dürfte man die EU noch weniger aufs Spiel setzen wollen, als ohnehin schon der Fall ist. Hinzu kommt, dass der bisherige Favorit bei den kommenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich Fillon aus dem Rennen ist. Seine Widersacher Macron und vor allem die rechtsextreme Le Pen haben damit bessere Chancen, die Vorwahlen in zwei Monaten zu gewinnen.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse