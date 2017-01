Bundesanleihen – Rendite fällt wieder!

Lieber Leser,

nach den US-Wahlen sowie den Sitzungen der EZB und der FED, hatte sich der Renditespread zwischen den zehnjährigen Bundesanleihen sowie den zehnjährigen US-Treasuries ausgeweitet. Heisst: Die Renditen für US-Anleihen stiegen extrem an, während die für die Bundesanleihe fielen, zumindest stiegen sie nicht mit an. In den letzten 4-5 Wochen ist genau das Gegenteil zu erkennen. US-Anleihekurse steigen (Renditen fallen), während Kurse für Bundesanleihen tendenziell nur geringfügig gefallen sind (Renditen steigen). Ob es lediglich ein Korrekturtrend ist oder eine Trendwende, sei erst einmal dahingestellt. Wichtig ist, dass der Renditespread sich dadurch kaum wieder verengt hat. Der Spread klafft immer noch weit auseinander.

Spread müsste sich demnächst wieder verengen

In Anbetracht dessen, dass Anleihekurse positiv korrelieren, dürfte sich der Spread früher oder später wieder verengen. Die Frage ist, ob sich dabei die Rendite für US-Anleihen annähert in dem sie wieder fällt oder die der Bundesanleihen in dem sie steigt? Da die Renditen für US-Anleihen überproportional gestiegen sind, ist die Wahrscheinlichkeit eines Zurückschnappens bei den US-Renditen erhöht. Auch die aktuellen Kurse der Anleihen deuten darauf hin. Die Kurse für Bundesanleihen steigen am Montag tendenziell (Rendite fällt), während die Kurse für US-Anleihen (Future) ebenfalls steigen (Rendite fällt).

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse